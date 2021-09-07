رواية "غاسلة الموتى" للدانماركية الكردية سارة عمر تفوز بجائزة "ليه لورينتال"

نالت الكاتبة الدانماركية من أصول كردية سارة عمر عن روايتها الأولى ”غاسلة الموتى“، جائزة ”ليه لورينتال“ الأدبية الفرنسية لعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالعالم الشرقي وتعميق فهمه.

وتستهل سارة عمر التي ولدت في الدانمارك وتعيش فيها منذ عام 1986 روايتها الأولى بلحظة ولادة طفلة في كردستان في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وهي ولادة لم ترق لوالدها. وما كان من الأم الخائفة على حياة ابنتها إلا أن عهدت بالاهتمام بها إلى جدتها.

غير أنّ الجدة هي غاسلة موتى، أي أنها تعتني بجثث لا يرغب أحد في تحضيرها أو حتّى دفنها، وهي جثث نساء قُتلن بسبب ”العار“ في مجتمع محافظ جدا. وتنشأ هذه الطفلة وهي شاهدة على شتّى أنواع العنف الشديد رغم العناية التي أولاها إياها جدها وجدتها.

وحققت رواية (غاسلة الموتى) للكاتبة الكردية، سارة عمر، أعلى نسبة مبيعات في الدانمارك، حيث لفتت انتباه القراء الدانماركيين إلى كتابها ليس في الدانمارك فقط وإنما في عدد من البلدان الأوروبية.

وبيعت أكثر من مئة ألف نسخة من الرواية الصادرة عام 2017 في الدانمارك، التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين.

وتقدمت رواية ”غاسلة الموتى“ في الجولة الثالثة من التصويت لاختيار الفائز على الرواية المنافسة للإيرلندي كولوم ماكّان عن رواية ”أبيروغون“، عن والديْن ثاكليْن، أحدهما فلسطيني والثاني إسرائيلي.

واحتفلت جائزة ”ليه لورينتال“ بالذكرى العاشرة لتأسيسها العام المنصرم، ونالت الكاتبة الفرنسية – المغربية إيمان روبلان الجائزة العام الماضي.

وقالت سارة عمر في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في كوبنهاغن في يناير الماضي: “كسرت المحرمات، إذ تناولت في كتاباتي وفي حديثي أمورا يفترض بنا الصمت عنها لأن المجاهرة بها تنطوي على مخاطر. لكن إن لم أفعل ذلك أنا، فمن سيفعل؟”.

وكانت سارة عمر في الخامسة عشرة عندما وصلت إلى الدانمارك، بعدما قضت سنوات في مخيمات اللاجئين. وهي تتقاسم مع بطلتها خصلة بيضاء في شعر أسود كالليل.

وروت أنها تزوجت في الماضي وأنها “أمّ لفتاة تم قتلها”. وهي بدأت كتابة قصة فرميسك خلال مكوثها في مستشفى للأمراض النفسية بعد إقدامها على عدة محاولات انتحار.

والكتابة بنظرها ليست “حلما، بل أراها بمثابة اعتناق قضية، لأنني ضحيت بكل شيء في سبيلها”.