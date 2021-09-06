"ضوء في الشرفة".. مجموعة قصصية تركز على الرمز وخفايا النفس البشرية

أصدرت الكاتبة السورية غفران طحان، حديثا، مجموعتها القصصية الرابعة ”ضوء في الشرفة“ التي تركز فيها على الرمزية وخفايا النفس البشرية.

وتضم المجموعة ٢٢ قصة قصيرة وقصيرة جدا، متنوعة في المبنى والمحتوى، ومتفاوتة في الطول.

واختارت الكاتبة عنوان مجموعتها من عنوان إحدى قصصها؛ وهي قصة طفل في بداية المراهقة يعيش تجربة خاصة من جدته المصابة بمرض ألزهايمر.

وتبدأ القصة بضوء في شرفة بيته، وتنتهي بعتمة تتزامن مع وفاة الجدة؛ وجاء فيها: ”لاح لي بياض ناصع يفيض من شرفة بيتنا، المسافة التي كانت تفصلني عن تعرف ماهيته جعلتني أنسحب بهدوء من بين جمع فتيان الحي المشغولين بالكرة، وأسرع الخطا بحذر خشية أن يتنبه أي أحد إلى ما رأيته، ولكن صديقي تنبه مثلي إلى ذاك البياض؛ وصاح بي: الشمس تشرق من شرفتك!“.

المنحى النفسي

وتركز قصص المجموعة بالدرجة الأولى على المنحى النفسي، وردود أفعال النفس البشرية تجاه ما يجري من حولها من تغيرات، وما تحدثه هذه التغيرات من أذى عميق يتم تجاهله، أو السكوت عنه؛ مثل تداعيات التقدم في العمر، والحرب، والفقر، والخذلان، والعمل المتواصل، وغيرها.

تقول الكاتبة في قصة ”ثورة الكسل“: ”إحساس عميق بغباء تلك الأحلام الكبيرة التي تتسلل يوميا إلى سريري وتمارس جنونها معي، حتى أنتشي من فرحة تحققها الخلبي! وما من فرح يلوح في الأفق، وما من تغيير يلامس واقعي؛ كائن تافه، يحيا ككل الناس، يعمل لمجرد العمل، ويموت دون أي شيء مهم يتركه، محض كومبارس يأخذ دوره على محمل الجد في مسرحية هزلية يسمونها حياة!“.

النمط الغرائبي

واستندت المجموعة في كثير من قصصها على النمط الغرائبي، ليشكل النص حالة رمزية يمكن تأويلها تأويلات متعددة من قبل القراء.

تقول الكاتبة في قصة ”مخالب حادة“: ”استطعت بمهارة مثيرة للاستغراب تسلق سور البناء، والقفز حتى شرفتي العالية، هبطت على أربع، مددت رأسي من الشباك، لاستطلع سبب الضوء في غرفتي الخالية مني.. كانت القطة تجلس على السرير، تمسك بهاتفي، وتتابع فيلم the Irishman الذي أؤجل مشاهدته كل مرة“.

المسار التجريبي

وقد يكون المسار التجريبي تفصيل أساسي آخر يميز المجموعة، ويجعلها اتساع الرؤيا الرمزية أيضا، تنفتح على تأويلات كثيرة.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“؛ قالت طحان: ”كتبت قصص المجموعة على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، وركزت فيها على التفاصيل الحياتية الصغيرة، لتمس الروح الإنسانية في العمق، وتدفعها للخوض في مسارح الحياة بشخصياتها المتنوعة“.

”ضوء في الشرفة“ من إصدارات دار نرد للنشر والتوزيع، ألمانيا، ط1، 2021، وتقع في 100 صفحة من القطع المتوسط. ورسم لوحة الغلاف التشكيلية السورية لبنى ياسين، وصمم الغلاف الفنان حسن إبراهيم الحسن.

الكاتبة في سطور

غفران محمد فوزي طحان، كاتبة سورية من حلب، حاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية، وتعمل مدِّرسة في وكالة الغوث الدولية (أونروا) في حلب.

صدر للكاتبة مجموعة مؤلفات؛ هي المجموعة القصصية ”حلم أبيض“ عام 2009، والمجموعة القصصية ”عالم آخر يخصني“ عام 2014، ونصوص ”حلم يغفو على مطر“ عام 2015، والمجموعة القصصية ”أزرق رمادي“ عام 2020، ورواية ”فاصلة بين نهرين“ عام 2021.

وشاركت الكاتبة بمجموعة من الكتب المشتركة، وتُرجِمت بعض قصصها للغات أخرى؛ منها الإسبانية والفرنسية والتركية والإنجليزية.