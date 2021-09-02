صدر حديثا بتعاون ”سعودي إماراتي“ كتاب ”مكافحة الفساد – تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني“ بالمشاركة بين الباحث الإماراتي الكاتب عادل عبدالله حميد والكاتبة السعودية فدوى سعد البواردي.

ويعد الكتاب مرجعا مهما، وفريدا من نوعه؛ لكونه تعاونا ”سعوديا إماراتيا“ مشتركا، أوّلا، وثانيا، لكونه أول كتاب يتناول ثلاثة موضوعات مهمة من خلال فصوله الخمسة وهي: مكافحة الفساد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

يتناول الفصل الأول: مفهوم الفساد ومخاطره، تعريف الفساد واتجاهاته، وكيف كان الفساد وكيف أصبح عبر العصور، كما يتناول الاتفاقيات الدولية لمواجهة الفساد، وصور الفساد وأنواعه وأشكاله داخل المجتمعات؛ وأيضا الأسباب والعوامل المساعدة على الفساد، وآثاره السلبية، وأثر الفساد على التعليم، ودور التعليم في مكافحة الفساد، وكذلك آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، وتحديات الأمن السيبراني والعلاقة بين الفساد والجريمة التنظيمية.

أما الفصل الثاني فيتطرق إلى مكافحة الفساد.. بين النظرية والتطبيق، متناولا أهداف التوعية بمظاهر الفساد، ومكافحة الفساد المتعلق بغسل الأموال، وكذلك كيفية مواجهة شركة مايكروسوفت العالمية للفساد.

كما يتناول الفصل الثاني دراسات حول مواجهة الفساد ومنها الجهود الحثيثة والناجحة للمملكة العربية السعودية في تحقيق النزاهة لمواجهة الفساد؛ ما يظهر جليا في مقولة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما قال ”المملكة لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا فساد“. كما يتناول الفصل الثاني سبل الاستفادة من الدراسات العلمية في واقع مكافحة الفساد، وكذلك كيفية مواجهة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن مواضيع الفصل الثاني أيضا، رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الفساد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مؤشرات مدركات الفساد للعامين 2019م و2020م، وترتيب الدول العربية وفقا لترتيب مدركات الفساد لعام 2019م، وأيضا نماذج لمكافحة الفساد على المستوى الدولي.

وفيما يخص الفصل الثالث ”تحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في العدالة الجنائية“، فهو يتناول جدليات تعريف الذكاء الاصطناعي، وأقسامه، وتطبيقاته، وملامح برمجته، والعلاقة بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي، والخصائص العامة للذكاء الاصطناعي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نظام العدالة الجنائية، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وآليات دولة الإمارات العربية المتحدة المستخدمة لتفعيل الذكاء الاصطناعي.

كما يتناول الفصل الثالث الأمن السيبراني والسلامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي داخل الإمارات.

ومن موضوعات الفصل الثالث أيضا تحديات مكافحة الفساد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيف قامت مملكة إسبانيا بتطوير الذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد، إضافة للذكاء الاصطناعي والقطاع العام في الإمارات، وأيضا الابتكار في مجال التدقيق بالإمارات.

وتم التطرق في الفصل الثالث كذلك، إلى رؤية 2030 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى إستراتيجية المملكة العربية السعودية للذكاء الاصطناعي والشراكات وبناء المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، وسُبل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكة المكرمة لخدمة الحجيج والمعتمرين، وأيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية بالمملكة، وكذلك علاقة الذكاء الاصطناعي بالموارد البشرية، والجهود الكبيرة للأمن السيبراني والسلامة داخل المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى جميع الموضوعات التي سبق ذكرها، فقد تم التطرق في الفصل الرابع إلى مواضيع في غاية الأهمية، إذ تم تناول موضوع الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية بمفهوم الأمان الرقمي والأشكال الشائعة لانتهاكات الأمن الرقمي، ومفهوم المواطنة الرقمية، وأنواع الحماية على الإنترنت، وكذلك دور التكنولوجيا في مواجهة الفساد، ودور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الفساد والجرائم المالية.

كما تم التطرق إلى تطبيق البيانات الضخمة لتحسين قدرة وفاعلية إدارة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى العملات الرقمية ووضعها القانوني الحالي، وقاموس جوجل للذكاء الاصطناعي.

وصولا إلى الفصل الخامس الذي تم فيه إرفاق ملاحق للقانون الإماراتي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ومقترح مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا إرفاق بعض التوصيات، كما تم كذلك إرفاق بعض النماذج المشرقة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وأيضا ”مبادرة الرياض“ كمنصة لمكافحة الفساد عالميا.

ويوضح التعاون المشترك في هذا الكتاب مدى عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى التقدم والازدهار في عصر التحول الرقمي.