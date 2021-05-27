تعود للقرن الـ11.. نسخة مُذهبة من القرآن الكريم تجذب زوار "أبوظبي للكتاب" (فيديو وصور)

جذبت نسخة مذهبة من القرآن الكريم تعود إلى القرن الـ11، زائري معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ30، التي تشهد العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة.

والنسخة المُذهبة، معروضة في أحد أجنحة المخطوطات والكتب النادرة، التي تروي تاريخ علوم الفلك والطب والرياضيات وأطلس الخرائط، وتعاقب الحضارات من القرن الـ11 إلى القرن الـ19.

ويشارك بالدورة الـ30 للمعرض، الذي يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 889 عارضا حضوريا وافتراضيا من أكثر من 46 دولة من حول العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال بوول ستروزيل المدير التنفيذي لدار النشر ”أدينا غراز“ النمساوية، التي تأسست عام 1949، إن مشاركة الدار في المعرض جاء بهدف عرض مخطوطات نادرة ”نسخ طبق الأصل“ من أعمال فنية تعود إلى قرون مضت محفوظة في خزائن الدول.

وكشف أن جناح ”أدينا غراز“ يعرض بعض الأعمال الدينية والإسلامية القيمة والنادرة من ضمنها نسخة مذهبة من القرآن الكريم كتبت على ورق من الذهب عيار 24 قيراط ويوجد منها 10 نسخ في العالم فقط، وتقدر قيمتها بـ500 ألف درهم إماراتي.

وأشار ستروزيل إلى أن الجناح يعرض أيضًا كتابا عن الديانة المسيحية يعود إلى القرن الـ8، بجانب أصغر كتاب في العالم بحجم ما بين 2 إلى 3 سنتيميترات، فضلًا عن بعض أعمال الموسيقيين العالميين.

وأعرب ستروزيل عن سعادته بالمشاركة بفعاليات المعرض، الذي يتمتع بمكانة عالمية رائدة كأحد أهم معارض الكتاب أهمية على مستوى العالم، إضافة إلى التنظيم الجيد وإجراءات الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين“.

من جهته قال لورنس هيسلينك من دار ”أنتيكاريت فورم“ الهولندية، إن مشاركة الدار في المعرض هذا العام تأتي استكمالًا لسلسلة مشاركات بلغت 13 دورة في الحدث الثقافي المتميز.

وأضاف أن ”أنتيكاريت فورم“ تستعرض مخطوطات وكتبا وخرائط نادرة تعود إلى الفترة ما بين القرن الـ15–19 معظمها في مجالات الطب والتاريخ والرياضيات، وبعض الكتب حول التاريخ الطبيعي إضافة إلى أطلس الخرائط النادر.