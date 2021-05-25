فوز "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية

فازت رواية ”دفاتر الوراق“، للأردني جلال برجس، الثلاثاء، بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الرابعة عشرة التي باتت من أرفع الجوائز الأدبية في مجال الإبداع الروائي، وجاء الإعلان عن الجائزة خلال بث مباشر عبر الإنترنت لتعذر الحضور الفعلي بسبب جائحة كورونا.

وتتناول الرواية الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر قصة بائع الكتب والقارئ النهم إبراهيم الذي يفقد متجره ويجد نفسه أسير حياة التشرد، وبعد إصابته بالفصام يستدعي أبطال الروايات التي كان يحبها ليتخفى وراء أقنعتهم وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل.

وقال الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع رئيس لجنة التحكيم ”قد تكون الميزة الأهم للعمل الفائز، فضلا عن لغته العالية وحبكته المحكمة والمشوقة، هي قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، إذ يقدم المؤلف أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره“، مضيفا ”مع ذلك فإن الرواية ليست تبشيرا باليأس، بل هي طريقة الكاتب للقول إن الوصول إلى الصخرة العميقة للألم، هو الشرط الإلزامي لاختراع الأحلام، وللنهوض بالأمل فوق أرض أكثر صلابة“.

وكانت الجائزة استقبلت هذه الدورة 121 رواية من 13 دولة اختيرت منها ست روايات للقائمة القصيرة في مارس/ آذار، وحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.

ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.