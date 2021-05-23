في "هارمونيكا السفينة نشاز الطوفان" للشاعر علي شمس الدين.. صراع الإنسان الأزلي مع الغرق

يلتقط الشاعر اللبناني علي شمس الدين، صورة العالم الأولى، حيث نشأته على الماء، موصفًا حالة الصراع ما بين البقاء والغرق للإنسان، وسط الأخطار والعواصف، في مجموعته الشعرية ”هارمونيكا السفينة، نشاز الطوفان“، الصادرة عن دار النهضة العربية 2021.

حيث تغطي المجموعة العديد من المشاعر البشرية، حول الخراب الذي يطال العالم في الحروب والفقد، بما تحمله من ترسيبات تبعث على الخوف والخيبة والخذلان. فيتمدد الكادر ليرسم صورة ممتلئة بالحزن، ويصبح الإنسان بحد ذاته، جزءًا لا يتجزأ من هذا المشهد، بالإضافة إلى كونه مراقبًا دائمًا لما يحدث.

وتبدو حالة الانسلاخ عن الواقع عصية في هذا الإطار، فلا بد من تحليله واستنباط الأفكار منه بهدف التوثيق، واكتساب المعرفة الوجودية.

ويستمر الصراع بين الواقع والخيال في قصائد شمس الدين، مؤكدًا على فلسفة الشعر في اختصار الحدث، وإيجازه بشكل فني متقن.

وتبدو العين في القصائد هنا مركزية بارزة، حيث تلعب بالتناوب مع الكاميرا، لعبة وجودية، في وضع تعريف جديد للموت، والحياة، والحالة المتسامية بينهما. فيما يداهم الشاعر هذه المعركة ما بين إخفاء المشهد عن العين، وإعادة إظهاره، ويدخلها بطبيعة الطفل المستكشف لأي حدث، وكأنه يمارس لعبة الإنسان المفضلة، فيكتب: ”بل كنت ألعب الغميضة إلى الأبد“.

كما يطرق شمس الدين -بطبيعة اللغة الشعرية، القائمة على المراوغة- الجانب الإنساني، حيث تتعمق الصورة وتضحي أكثر إيغالًا وقيمة. فلا تتوقف الجملة لديه عن تقديم أوركسترا حزينة حول العالم، الذي يمضي موكبه الجنائزي نحو النهاية. ولأن الماء هو منطلق الكون فيلتقط الشاعر له صورة قديمة قدم الأزل حيث يلحظ السفينة الوحيدة التي حملت العالم، بعطبها الخفي، واصفًا الضارب لها بالمجهول، الذي لطالما عاش الإنسان في خوف وريبة منه.

وتتناسب الطريقة التي اشتغل عليها الشاعر في نصوصه المختصرة، مع طريقة التصوير السينمائي الذي يحصر الصورة في مشهد صغير، تتبدل فيه الحركات والهيئات والأصوات، لتعطي في كل لحظة معنى جديدًا للحياة. فهذا الحفاظ الذي قدمه الشاعر بأدواته اللغوية الناضجة، من حيث الجمل السليمة والمكثفة، والأسلوبية المتنوعة القائمة على تركيب الأحداث ودمجها، وإبراز التجاذب والتنافر بينها، هذا كله أنتج نصوصًا شعرية تناوبت على ضمائر مختلفة كالأنا والغائب للجمع والمفرد، وامتدت على مدار 70 صفحة من القطع المتوسط.

ترديد جماعي

وتعطي قصائد شمس الدين شعورًا بالعاصفة المقتربة، جسّدها بطرُقٍ مختلفة، استثمر فيها الصوت والحركة الشعرية واللغة، والاحتباس الشعوري النابع من كثافة وتنوع المشاهد. كما أضاف بعدًا صوتيًا آخر من خلال لفظة ”الكورس“ الذي يمكن سماعه بترديد جماعي تقوم به فئة من البشر، ضمن الغناء أو الصراخ. هذا الصوت الجماعي، ظهر في عبارات في النص، ليضفي المزيد من الشعور باقتراب العاصفة.

وكما عادته، يبحث الغارق عن سبل نجاته، بدعوات سماوية، وأخرى أرضية، وتكثر الاحتمالات والأسئلة: أما زال تهريب العصافير والغزلان من المعركة سبيل نجاة؟ هذا سؤال الشعر الذي لا يخفت، ويضع الغرق الكوني على المحك أمام المرآة الفنية للقصيدة، ويبقى الشعر لا يقدم الإجابات، إنما يحرك المياة الراكدة في الإنسان.

يكتب الشاعر:

”شيء ما أصاب السفينة

هرّبي العصافير

والغزلان

وكل من يحبون

وكلّ من يكرهون،

لن أنجو: أنا ذاهب إلى الحانات والمقابر

ّوتذكري بعد الطوفان

أنّي كنت اليمامة“.

تداخل الآلات

ولا يتوقف الشاعر عن حمل أدواته التوثيقية في تجربته هذه، إذ تتداخل الآلة البشرية البحتة المتكللة بالعين، والآلة المصنعة من حيث مقدرتها على التسجيل والحفظ، وتعميم اللحظة. هذا مشهد سينمائي على الفور يمكن شراء تذكرته والدخول لقاعته المعتمة، والانسياق مع موسيقاه الحزينة، وإيقاعاته التي تبدو كطبول في نهاية المعركة.

ويمكن ملاحظة الحوارية، والتعددية بين الشخصيات في النص، وسماع حركة الأقدام، من خلال لغة ذكية يقدمها شمس الدين. كما وتظهر قدرات مونتاجية للمشاهد من خلال الفواصل والأقواس التي يكررها الشاعر في قصائده، فتعطي إحساسا بانطفاء مشهد وصعود آخر، إما أن ينفي المعنى الأول، أو يعطي زخما له، ويضيف عليه.

يكتب في هذا:

”الكاميرا تصور بقايا الرجل،

(يشتري أرقام الموتى ويهاتفهم واحدًا واحدًا)“.

تناقضات

ويمرر الشاعر في نصوصه العديد من التناقضات، التي من خلالها تتشكل الحياة. وهنا تتكلل رؤية الشعر، بما يقوم به من دمج وتقديم للنقائض في الصورة نفسها، صورة جماعية تقدم التأويل المستمر، فيتولد عبرها المعنى، وهو أساس تميز الإنسان عن كافة الكائنات.

فبعد مشهد سماوي علوي يبعث على الضجر والخوف، ويؤكد على الفقد والموت والسفر البعيد، مثل الطائرة، يرفع الشاعر صورة أخرى لحالة الغليان في الأسفل، لتكمل رسم المشهد الفني، فيدور التعاكس بين المعنين، حيث طاقة الهدم الآتية من الأعلى، المتمثلة بنار الطائرة أو حملها للأحباب بعيدًا، ويواكب ذلك كله طاقة أخرى للتشكل والبناء الجديد المرفق بغليان، دلل عليه الشاعر بتوصيف طرطقة القهوة. هذه المشهدية القطبية، وضعها الشاعر كتعريف بسيط للحياة، تاركًا ما بين الصورتين من تناقضات، للتأمل الإنساني والتفكيك من جديد.

يقول شمس الدين:

”تمر طائرة

فوق البيت،

أسمع طرطقة

القهوة على الغاز،

هذه هي الحياة“.

مجموعة ”هارمونيكا السفينة، نشاز الطوفان“ ملحمة شعرية، توجز في التقاط تعريفات متجددة للصراع الإنساني بين الواقع والخيال، بهدف الكشف عن طرق أخرى لتحليل العرض المستمر على الكوكب، الذي لطالما يصل الإنسان معه إلى الخيبة والذبول. فلا نهايات أكيدة في الشعر، ولا مشهدًا حتميًا مخلدًا. هنا كل المشاهد قابلة للتفكيك من جديد، وتفسيرها وفلسفتها، ليصبح الإنسان هو مركزها، من خلال الجملة الشعرية.