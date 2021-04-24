"تهاوي الإسلام السياسي: من المودودي إلى أردوغان".. جديد الكاتب السوري هيثم منّاع

صدر للناشط السياسي والأكاديمي السوري هيثم منّاع، كتاب جديد بعنوان ”تهاوي الإسلام السياسي: من المودودي إلى أردوغان“، يرصد فيه تطوّر الإسلام السياسي منذ سقوط الخلافة الإسلامية، ويبحث في إيديولوجيته المؤسِّسة وطروحات منظّريه من أبو الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب، حتى أردوغان اليوم.

ويستعرض منّاع في كتابه الصادر في بيروت، أخيرا، عن دار ”هاشيت أنطوان/نوفل“، الممارسات والتوجهات التي ابتعدت عن تعاليم الفقه وروحه الأساسيين، وانغمست في إرساء إيديولوجيات شمولية سادها التصحر الثقافي.

وتكمن أهمية هذا الكتاب، وفقا للناشر، في نظرته النقدية الشاملة للممارسات تلك، وبحثه في أسباب فشل معظمها بمجرّد احتكاكها بالواقع ومحاولة تطبيقها، محذّرا من تهاوي الحركة الإسلامية عموما، ساردا عدة أسباب لذلك، لعل أولها العثرات التي واجهها أربابها بمجرد اصطدامهم بالواقع، وعدم تحلّيهم بالليونة والانفتاح الكافيين في طرحها.

يشار إلى أن المودودي، المولود في الهند، (1903 ـ 1979) يعد أحد أبرز قادة التيار الإسلامي الذي حمل في بعض كتاباته لواء الدفاع عن قضايا الأمة، إلا أنه انحرف في بعض أفكاره ليتحول بعد ذلك إلى المرجعية الفكرية للكثير من جماعات التكفير الراهنة.

وأسهم المودودي في تأسيس ”الجماعة الإسلامية“ مطلع أربعينيات القرن الماضي في لاهور، وهي إحدى أكبر الجماعات الدينية بعد جماعة ”الإخوان المسلمين“.

وأصبح المودودي، بحسب باحثين، ذا أثر كبير على معظم الجماعات الإسلامية التي تحاول أن تحقق أهدافها بالقوة، والتي ظهرت بعد ذلك في العالم أجمع.

تعريف الناشر للكتاب

بعد سقوط الخلافة العثمانية وقيام الجمهورية التركية، ومنذ العام 1928، دخل مصطلَحا «الحركات الإسلامية السياسية» و«الإسلام السياسي» قاموس الحياة السياسية من لاهور إلى القاهرة.

وخلال عقدين، أصبح في الإمكان الحديث عن «أيديولوجية سياسية» أكثر من كونها مشروعا دينيا، بهذا المعنى، يحاول الكاتب السوري هيثم مناع تتبّع ورصد عملية بناء «الأيديولوجية الشمولية» التي بدأها المودودي وحسن البنا وسيد قطب، واستمرت حتى يومنا هذا، خصوصا أنّ هذه الحركات تحولت، بعد هزيمة حرب 1967 ووصول الخميني إلى السلطة في طهران، من أداء دور «المظلومية» و«الضحية»، إلى مشاريع بناء استراتيجيات سلطة.

ووفقا للكاتب، كانت صدمة الانتقال إلى صناعة القرار في أكثر من بلد أقوى من كل الكتب النقدية التي تناولت الإسلام السياسي، ولعل مطحنة الواقع تشكل السبب الأول لتهاوي الحركة الإسلامية السياسية اليوم، فماذا بعد سقوط «الأيديولوجية الشمولية الإسلاموية»؟.

وهيثم مناع هو باحث وناشط سياسي سوري، درس الطبّ والأنثروبولوجيا والقانون الدولي في سوريا وفرنسا.

كتب مناع في قضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية وحقوق المرأة والإسلام وقضايا التنوير، وصدر له أكثر من 50 كتابا بالعربية والإنكليزية والفرنسية، من أبرزها: موسوعة ”الإمعان في حقوق الإنسان“، ”مستقبل حقوق الإنسان“، ”الإسلام وحقوق المرأة“ و“تحديات التنوير“.