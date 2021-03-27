وفاة الكاتبة الأمريكية الشهيرة بيفرلي كليري عن 104 أعوام

توفيت مؤلفة كتب الأطفال المحبوبة، مؤلفة رامونا كويمبي، الكاتبة الأمريكية الشهيرة بيفرلي كليري، عن عمر ناهز 104 أعوام، بحسب ما أعلنته دار هاربر كولنز للنشر في بيان عبر الإنترنت.

ووفقا للبيان، توفيت الكاتبة الأسطورية بيفرلي كليري في 25 مارس 2021، في مدينة كارمل بولاية كاليفورنيا، حيث عاشت لعدة عقود، ولم يتم ذكر سبب الوفاة.

We are saddened to share that cherished children's book author Beverly Cleary passed away yesterday, March 25, at 104 years old. https://t.co/Ifqu3Hfuxg pic.twitter.com/BXywlKTSac — HarperCollins (@HarperCollins) March 26, 2021

وكانت كليري قد ولدت في 12 أبريل 1916 في ماكمينفيل بولاية أوريغون، وتخرجت من جامعة واشنطن عام 1939، ثم عملت كأمينة مكتبة للأطفال في ياكيما بواشنطن، ثم كأمينة مكتبة بريدية في مستشفى الجيش الأمريكي في أوكلاند بكاليفورنيا.

وبدأت كليري العمل ككاتبة بدوام كامل للأطفال في عام 1942، وكان أول كتاب لها هو ”Henry Huggins“ الذي نشر عام 1950 وحقق نجاحا سريعا، ما شكل سابقة لأدب الأطفال الخيالي.

وفازت كليري بالعديد من الجوائز الأدبية المرموقة، ومن ذلك جائزتا Newbery Honors، وميدالية John Newbery لعام 1984، وجائزة Laura Ingalls Wilder من جمعية المكتبات الأمريكية لعام 1975، وميدالية Regina لعام 1980 التابعة لجمعية المكتبات الكاثوليكية، والميدالية الفضية لعام 1982 لجامعة Southern Mississippi من بين العديد من الجوائز الأخرى.

وفي عام 1984، تم ترشيحها لجائزة هانز كريستيان أندرسن الشهيرة، وفي عام 2000، اعتبرتها مكتبة الكونغرس ”أسطورة حية“. وطوال حياتها المهنية، باعت كليري أكثر من 85 مليون نسخة من كتبها التي ترجمتها إلى 29 لغة مختلفة.