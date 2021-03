وفاة الكاتبة الأمريكية الشهيرة بيفرلي كليري عن 104 أعوام

توفيت مؤلفة كتب الأطفال المحبوبة، مؤلفة رامونا كويمبي، الكاتبة الأمريكية الشهيرة بيفرلي كليري، عن عمر ناهز 104 أعوام، بحسب ما أعلنته دار هاربر كولنز للنشر في بيان عبر الإنترنت.

ووفقا للبيان، توفيت الكاتبة الأسطورية بيفرلي كليري في 25 مارس 2021، في مدينة كارمل بولاية كاليفورنيا، حيث عاشت لعدة عقود، ولم يتم ذكر سبب الوفاة.

We are saddened to share that cherished children's book author Beverly Cleary passed away yesterday, March 25, at 104 years old. https://t.co/Ifqu3Hfuxg pic.twitter.com/BXywlKTSac

