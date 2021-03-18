فوز "جبل المجازات" بجائزة يحيى حقي للرواية

فازت رواية ”جبل المجازات“ للكاتب أحمد كامل، اليوم الخميس، بجائزة يحيى حقي للرواية للكتَّاب الشبان المصريين في دورتها الأولى.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة: ”رواية غرائبية، تستلهم تراث الواقعية السحرية، وتضيف إليه طابعًا خاصًا، حيث يرسم الكاتب من الحكايات، والخرافات، والتراث الشعبي، والديني، ومفردات التصوف، عالمًا شديد الثراء والتنوع، والخصوصية، بلغة عذبة وأسلوب رشيق“.

وجاءت في المركز الثاني مناصفة رواية ”أطياف كاميليا“ للكاتبة نورا ناجي، ورواية ”الغرفة 304 .. كيف اختبأت من أبي العزيز 35 عامًا“ للكاتب عمرو عزت.

وقالت لجنة التحكيم في بيان إنها قرأت نحو 130 عملًا روائيًا قبل أن تختار 5 فقط للقائمة القصيرة التي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر وصولًا إلى إعلان الفائزين.

وهذه هي الدورة الأولى للجائزة التي تأسست، في سبتمبر/ أيلول 2020، تكريمًا لذكرى القاص والروائي المصري البارز يحيى حقي (1905-1992) في إطار شراكة بين جمعية النهضة العلمية والثقافية – جزويت القاهرة، وتحالف المصريين في أمريكا الشمالية، وكندا.

وتبلغ قيمة الجائزة الموجهة للشبان دون الـ 40 عامًا 150 ألف جنيه للمركز الأول، و70 ألفًا للمركز الثاني.

ويقام حفل تسليم الجوائز، في التاسع من أبريل/ نيسان، داخل مقر مدرسة العائلة المقدسة في رمسيس.

ويشمل برنامج الحفل كلمة لأسرة الكاتب الراحل تلقيها ابنته نهى يحيى حقي، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان ”أم العواجز“، وفقرة غنائية تقدمها فرقة وسط البلد.