وفاة المؤرخ العراقي كمال مظهر عن 84 عاما في برلين

توفي المؤرخ العراقي الكردي المعروف، كمال مظهر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك في محل إقامته بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”المؤرخ كمال مظهر توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد مستشفيات ألمانيا“.

والدكتور كمال مظهر، من المؤرخين العراقيين المعروفين، ولديه عدد من المؤلفات في تاريخ العراق، فضلا عن الأحداث العالمية.

وولد مظهر في محافظة كركوك عام 1937، وسافر إلى الاتحاد السوفييتي السابق لإكمال دراسته العليا، حيث حصل هناك على شهادة الدكتوراة عام 1963، من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية، ثم حصل على دكتوراة أخرى من المعهد ذاته سنة 1969، وهي أعلى شهادة معروفة في الاتحاد السوفييتي آنذاك.

وعاد كمال مظهر أحمد إلى العراق، وعمل مدرسا في قسم التاريخ بكلية الآداب، ورُقي إلى مرتبة ”الأستاذية“ عام 1981.

ومن مؤلفات المؤرخ الكردي الراحل، المطبوعة: ميكافيلي والميكافيلية (1984)، سنوات الحرب العالمية الأولى (طبعتان 1977 ـ 1984)، ثورة العشرين في الاستشراق السوفييتي (1977)، أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط (1978)، دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية (1978)، النهضة (1979)، الطبقة العاملة العراقية (1981).

ومن مؤلفاته أيضا: صفحات في تاريخ العراق المعاصر (1987)، كركوك وتوابعها: حكم التاريخ والضمير (2004)، تحقيق مذكرات أحمد مختار بابان (1998)، وكل هذه المؤلفات باللغة العربية، كما أن له مؤلفات أخرى باللغتين الكردية والروسية.

كما أشرف أحمد على العديد من رسائل وأطروحات الدراسات العليا في جامعات عديدة، وكانت معظم هذه الرسائل والأطروحات، تدور حول الشؤون الإيرانية وقضايا تاريخ العراق المعاصر، والسياسة التركية، ومسائل الفكر والاستشراق.