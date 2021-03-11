"اشدد بكفّك أحلامي فقد أصلُ" للشاعرة مها العتيبي.. على خطى الرومانتيكية العربية

تقدم الشاعرة السعودية مها العتيبي، تجربة إنسانية داخلية، تبحث فيها، من خلال الخيال والحواس عن تفسير لتقلب الإنسان، تبعا للدفق الشعوري، منعزلة بذلك عن الواقع من حول الإنسان بكل تشابكاته، في مجموعتها الشعرية السابعة ”اشدد بكفّك أحلامي فقد أصِلُ“ والصادرة عن دار سطور للنشر والتوزيع 2021، والفائزة كذلك، بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية أخيرا.

وتوغل الشاعرة في ثنايا الذات الإنسانية متفقدة أحوالها مع العشق، والفقد، والحنين، والشتات، برحلة استكشافية غائرة تفند بواسطتها الأصوات التي تطلقها الحواس، ولا يمكن تفسيرها إلا تحت مظلة الفن والأدب، وقد تحقق هذا من خلال 38 نصا، على طول 100 صفحة من القطع المتوسط.

فيما تعبر في قصائدها عن حالة شعورية تمس المكنون البشري، وتقيس زواياه من الداخل بصوت حزين وبدقة متناهية، إذ تلامس التجربة الحية مع الوله والتغريب الداخلي للإنسان، والمنشقة عن كل أحداث الواقع السياسية والاجتماعية، وكأن العالم جميعه يتمثل في الشخص الآخر، لا أكثر.

ألفة

فيما تنفي الشاعرة عن الإنسان وحدته، طالما أن الحب يمشي إلى جانب خطاه على الدرب، في محاولة منها لتصوير العالم بالفراغ حول المرء، حتى ولو كان حوله الجموع، فتكتب: ”ما عدت أسعى في الدروب وحيدة/ فالحب أصبح هاجسي وضميري“.

كما وتعود العتيبي لوضع الحب نواة الإنسان، كطريقة لتفكيك ذاته، وتخليق معرفة مغايرة حول تركيبة الإنسان وكيانه، إذ تكتب: ”فالحب أغنية الوجود بداخلي/ وله البيان العذب في تفسيري“.

رومانتيكية

وتتنقل العتيبي ما بين الصورة الكلية والصورة الجزئية في عرض الدفق الشعوري الإنساني وتفسيره، فتبدو بعض قصائدها صورة واحدة يتنقل الشعر في إطارها، وأخرى تتعدد مشاهدها، وتنقسم وفق مشاعر متباينة، لكن الثيمة الأبرز كانت، الحفاظ على وحدة الموضوع في القصائد، وإتباع لغة سهلة في العرض، والانغماس في تقريب الطبيعة من الإنسان، وذلك، على خطى الرومانتيكية العربية، في القرن التاسع عشر.

أما من جانب الأدوات التشكيلية للغة، والمهارة الفنية، فتتسم شعرية العتيبي بتنوع صيغة الخطاب ما بين اتباع أسلوب ضمير المخاطب، مثل قولها :“يا شعر مالك إلا ما ظفرت به/ من المحبة وجها رق بالنظر“.

وكذلك تتبع العتيبي الخطاب الذاتي الجواني فتكتب:

”عودي إلى وهج الحياة لعله

يرنو إليك الحب والإشراق“.

تنوع

قصائد الشاعرة منها ما هو منظوم وفق البحور الشعرية العربية، ومرصوص على شكل القالب العمودي، بصيغته الكلاسيكية، ومنها ما ينضبط على البحر الشعري، لكن وعلى طريقة الحداثية، يتجه نحو قصيدة التفعيلة، محتفظة بالإيقاع الغنائي الموسيقي في أطراف الأبيات والأجزاء الشعرية، كما في نص ”ابتداء الوجد“ حيث تنظم فتقول:

”وقليل مثلما الأحلام قد تصفو

ويبتهل الهوى

في الحب أو في الشعر

أو عند ابتداء الوجد في زمن الجحود.

هب لي حنانا

من أديم الشوق

أو شغف الخلود.

هب لي أغاني الصبر

إن شح الأنين بمهجتي

وهمي

يعاقر دمعة قبل الأفول“.

فيما ترسم الشاعرة خطاها الشعرية بانسيابية وليونة، لتقديم الدفق الشعري، مستخدمة أدوات ومهارات الصنعة اللغوية، من خلال التقديم المشوق في المعنى، إذ ترص الجمل كأنها أجزاء من لوحة، لتعطي المشهدية الشعرية، جمالا إضافيا، ويتم ذلك بتقديم الجمل وتأخيرها، حسبما تتطلب الصورة العامة للشعور.

تقول الشاعرة:

كل الذين من المرارة رسمُهم

عند الصباح وفي الضياء تلاقوا

متوسلين إلى الحياة لعلها

والوقت يعلو صمته إرهاق

أن ترسم الضوء الحزين بداية

فتضمه الآفاق والأشواق

ترميز

كما وتستدعي العتيبي حال الإنسان مع الفراق من خلال الترميز لذلك، باختيار كلاسيكي لطالما مثّل حاجزا مأساويا بين الأحباب، ألا وهو الباب، فأعطته العتيبي في نص ”لهفة الباب“، الحاسة الإنسانية بالرغبة والاشتياق والتولع بالغائب، وكأن الباب برمزيته هنا هو خط المراقبة الأول للعاشق، بصفته التطرفية في المكان، فهو كما الجلد للجسد، في الصف الأول بالألم، والمناعة كذلك.

تكتب الشاعرة:

”لا شيء في الباب إلا لهفة الباب

همس الأحبة مذ راحوا ومذ غابوا

لا شيء في الباب إلا أعين ذهلت

تشبثت في بقايا الباب أعتاب

من جذوة الحزن للأيام مسبغة

ما للجراح — لهذا القلب أحباب؟

من صدفة في ذبول الوقت أشغلها

صرامة الحزن للمشتاق أنخاب

كأنما وأنين الدمع يجمعها

في فسحة العمر أشجان وأوصاب

قد أوهموني بوعد خادع أبدًا

بأنهم بمرور الوقت أصحاب

وتسعى الشاعرة إلى تفكيك الحس الإنساني إلى صورته المتناهية الصغر، لإعادة تركيبه، وتخليق شكل آخر من العاطفة، تصلح لوصف الحالة الآنية للإنسان، فتعمد إلى تكثيف التمني لتفكك الجسد إلى ذرات غازية عطرية، بالكاد ترى، لكن حين يستنشقها الإنسان، يستعيد ذاكرته، وتجلياته مع الآخرين.

تكتب الشاعرة:

”فلتأتِ عطرًا“:

”عمري إليك وذا اشتياق قادم

يهفو إلى أيامنا ويفيق

خصلات ودك في احتدام طريقنا

وفتون أغنية الحبيب بريق

فلتأت عطرا في التماس حبيبة

جاءت إليك بسحرها وتطيق

أن تستميل إلى لحاظك قلبها

فالحب يغري والجمال يريق

كل الدموع غداة أثمل عهدنا

ما ثم من وعد يؤوب، يعيق“.