لاحتوائها صورا عنصرية.. وقف نشر 6 قصص أطفال للكاتب الأمريكي الراحل دكتور سوس

أعلنت الشركة المعنية بالحفاظ على تراث الكاتب الأمريكي الراحل دكتور سوس وقف نشر ست قصص أطفال ألفها قبل عقود لاحتوائها على صور عنصرية وكونها تتجاهل مشاعر الآخرين.

وقصص ”آند تو ثينك ذات آي سو إت أون مولبيري ستريت“ و ”إف آي ران ذا زو“ و“ماك إليجوتس بول“ و ”أون بيوند زيبرا!“ و ”سكرامبيلد إيجز سوبر“ و ”ذا كاتس كويزر“ بين أكثر من 60 قصة ألفها دكتور سوس، وهو الاسم المستعار للكاتب والرسام الأمريكي تيودور جيزل الذي توفي عام 1991.

وقالت مؤسسة دكتور سوس إنتبرايزيس في بيان يوضح سبب وقف النشر ”هذه القصص تصور الناس بطرق خاطئة ومؤذية“.

تحوي القصص التي نشرت للمرة الأولى بين 1937 و1976 العديد من الرسوم الكاريكاتورية لآسيويين وسود تتضمن صورا نمطية واجهت انتقادات لاعتبارها عنصرية.

ويعتمل الجدل بشأن صور دكتور سوس منذ سنوات. ففي 2017، تبرعت السيدة الأمريكية الأولى في ذلك الوقت ميلانيا ترامب بعشر من قصصه لمدرسة في كمبردج بولاية ماساشوستس. ورفض أمين المكتبة بالمدرسة الهدية، قائلا إن القصص تحوي صورا واجهت انتقادات باعتبارها ”دعاية عنصرية“.

وذكرت مؤسسة دكتور سوس إنتربرايزس أنها عملت مع لجنة خبراء لمراجعة قائمة القصص المصورة واتخذت قرارها العام الماضي بوقف النشر والترخيص.

وقالت إن ما أقدمت عليه ما هو إلا خطوة أولى على طريق جهودها لتعزيز اندماج جميع الأطفال.

وأضافت الشركة: ”وقف بيع هذه القصص ليس سوى جانب من التزامنا وخطتنا الأوسع لضمان أن تمثل قائمة (قصص) دكتور سوس إنتربرايزيس جميع المجتمعات والأسر وتدعمها“.

وأعلنت المؤسسة عن قرار وقف الصور في الثاني من مارس آذار، وهو اليوم الذي ولد فيه جيزل عام 1904.