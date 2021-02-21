"يملأ فمي بالكرز" للشاعر فتحي عبدالله.. صور في الرغبة وحركة الجسد

صدرت عن ”دار الأدهم“ للنشر والتوزيع، المجموعة الشعرية الأخيرة للشاعر المصري الراحل فتحي عبدالله، وجاءت بعنوان ”يملأ فمي بالكرز“.

وهذه المجموعة جمعها الشاعر قبل وفاته، يوم الخميس الماضي، لكنه لم يلحق لحظة صدورها.

ويهتم عبدالله في هذه المجموعة بجمع الصور حول تفاعلات الجسد مع الرغبة، والتمثيل الحركي للحب، كما ويصف من جانب معاكس حالة المرء في الوحدة والابتعاد والهجران.

وعدد الراحل بعض الأحداث المفصلية في الحياة التي ترغم المرء على فراق من يحب، حيث يذكر كلمات تثير قلق الحاسة الإنسانية، مثل: الحرب، العاصفة، الطوفان، قفص الطيور، الصحراء والنيران. كأنه يعدد أسماء أخرى للكارثة، تلك التي تمنع الإنسان من تلبية رغبة جسده، والوصول للحظة يرى فيها اكتماله.

ويكتب الشاعر الراحل عن الفراق، وما يتبقى من ذلك المشهد المرير من رواسب، هي من تتحكم بالحالة الشعورية بعد انتهاء الحدث، حيث يكتب عبدالله عن الجزء العالق من الإنسان في الذاكرة، وكذلك المكان: ”لأيام قليلة تذهب وحدها وتنسى يدها في الممر أو المقهى“.

نضج شعوري

كما ويذهب الشاعر إلى ترك مساحة للتخيل داخل النص عند القارئ، من خلال تقديم عناصر المشهد، بمجازية متقنة، بحيث تومض في الذهن بقية العناصر المخفية.

هذه الحرفية هي الطريقة التي جاءت من أجلها قصيدة النثر التي كان عبدالله من روادها في أواخر القرن الماضي.

يقول الشاعر واصفا لحظة النضج الشعوري تجاه الجسد الآخر: ”لا بد من وتر مقطوع/ أو زيارة من النافذة/دون أن ألمس النقوش/ أو أقتل الطائر على سريرها“.

قاعات سينما

فيما يرهن عبدالله حواس الإنسان للحرث في الصور التي تنتجها الطبيعة، لجمعها واستخراج المعنى والدليل، فلن يتقن المرء الإبحار في العالم، دونما التفات، هذا النظر نحو القاعات السينمائية المنتشرة مجانا في الطرقات، وفي السماء والبحار، هو السر الأكثر قدرة على تفعيل الوعي البشري.

يكتب الشاعر: ”فمن يصرخ على الطيور في البراري/ أو يعطي ظهره للقمر/ لا قارب له“.

اليد الأخرى

أما في جانب الصياغة، فتتجلى شعرية عبدالله في تركيبه المخلوط المتجانس لقصيدة النثر، حيث تمضي اللغة السردية متتابعة على طول خطى الشعر لديه، يتخللها بعض المجاز اللغوي، المبني على الاختصار والتلميح لما تحمله اليد الأخرى للنص.

هذه القصائد المنثورة بضمير الغائب في المعظم، تمتد على مدى 89 صفحة من القطع المتوسط.

اختزال

إن ما يميز شعر عبدالله القدرة على اختزال حالة شعورية بحاجة لروي مطول، من خلال أقل عدد كلمات في جملة واحدة، هذا الترميز الذي يقوم به، هو من أساسات قصيدة النثر، التي تغوص بين المواقف والهوامش الصغيرة، لتنتج المعنى في يوميات وموروثات المرء التراكمية.

يتحدث الشاعر في إطار هذه الثيمة عن أثر الحرب على استمرار الحب، من الجانب التجسيدي، إذ يذهب الجندي إلى القتال، ويترك المعشوقة في حال الهجر والخوف، باشتياقها المهمَل، حيث يكتب الشاعر: ”عثروا على قمصانها/ الخالية من العطور“، فهنا الدلالة تتحقق بعدد قليل من كلمات خضعت لتكثيف مقوى، مثلما يحدث لورقة تحولت لكرتون.

أما تصويرية المشهد، فتأتي على هيئة التقاطات لآلة سيناماتوغراف، يتحكم بها مصور محترف، ينشئ الزوايا التي يراها مناسبة لكشف الحدث، إذ يلاحق الشاعر الحركة والصوت والصمت بما في ذلك، الرئة التي يتنفس من خلالها المشهد.

إن الصورة السينمائية التي يلجأ إليها الشاعر وتظهر في معظم قصائده، مُركبة على عربة الفعل المضارع، إذ نجد على الدوم هنالك حركة مستمرة في النص، بإيقاع يطوي الزمن، ويقفز من مشهد إلى آخر، ليحقق رؤية النص الشعرية.

عبارات مشفّرة

وفي نص ”يملأ فمي بالكرز“ الذي يحمل عنوان المجموعة، معطيا تلميحا ودلالة عما تخفيه الكثير من النصوص، من نكهة إيروتيكية، بعبارات مشفرة، تطال العلاقة الحميمية، بتفصيلاتها، ومنبئة بما تحمله الجملة الشعرية من إيحاء.

يكتب الشاعر، بصوت الحبيبة:

”يضع القمر على بابي

وأملأ سلتي بمعاطف الفرو

وأضحك من الملاك الذي يجرجر أحذيتي إلى شجرة عجوز

ويترك لأصابعي أن تغوص بين فخذيه

وهو يلهث بين الأعشاب

يملأ فمي بالكرز أو التوت الأبيض

وأنفاسي على صدره

ويده تذهب وتأتي

وعيني على لحيته التي تغادرها الطيور

وأغني له عن حروب وجيتارات فقدها في القطار

وربما عن أصدقاء لم يحملوا قميصه أثناء الزيارة

مما أعطى له فرصة أن يمشي في المياه

إلى أن يصل الدغل

ويفرح بالطيور تحط على رأسه

وينام على أريكته بسرور“.

كما ويكتب الشاعر:

”وألمه من الزيارة لا حدود له

ويكتفي بأصابعي

فدع ذراعه على هواه

يدخل ويخرج

إلى أن أرى دموعه البيضاء على سروالي المقطوع

وأنا أشهق في أعالي الجبال“.