اليمن.. افتتاح أول معرض للكتاب في مدينة مأرب (صور)

رغم تصاعد رحى الحرب على تخومها، اتجه بعض سكان مدينة مأرب، الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء، لحضور فعاليات أول معرض للكتاب في المدينة، والذي افتتح اليوم الأربعاء.

ويشارك في المعرض 20 دار نشر محلية وعربية، ويتضمن قرابة مليون كتاب تحت 20 ألف عنوان من الكتب السياسية والفكرية والأدبية والعلمية.

وبحسب القائمين على هذا المعرض، تضمن المعرض الذي جاء تحت عنوان“ مأرب.. حضارة معرفة“، سلسلة من الفعاليات الأدبية والفكرية المصاحبة، والتي ستستمر لمدة عشرة أيام.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للكتاب يحيى الثلايا، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ الرسمية، أن ”افتتاح معرض مأرب الأول للكتاب يعد إيذانًا بعودة أنشطة الهيئة في إحداث حراك ثقافي وعلمي في عموم المحافظات، مؤكداً أن المعرض يمثل إنجازا إضافيا ونوعيا للمحافظة.

وبين أن الهيئة التي يرأسها لديها توجه لتنظيم معرض عدن الدولي للكتاب، ومعارض محلية في عدة مدن يمنية، منها حضرموت وتعز وشبوة.

ويتضمن المعرض ركنا للتصوير، يشارك فيه مصورون من أغلب محافظات اليمن، ويحتوي على المئات من الصور الخاصة باليمن في الجوانب السياحية والمناظر الطبيعية والسياحية، وتفاصيل حياة الناس.

وشهد المعرض حضورًا كبيرا من مختلف الفئات المجتمعية، رغم مخاوف من اتساع رقعة المواجهات على عدة جبهات محاذية لمدينة مأرب، بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومقاتلي ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.