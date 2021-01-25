"خفافيش كورونا" للعراقي إبراهيم رسول.. كيف تسبب النظام العالمي بالكارثة؟

يتطرق الكاتب العراقي إبراهيم رسول في روايته ”خفافيش كورونا“ الصادرة حديثا، إلى الانهيار الاقتصادي والأزمة العالمية التي سببتها جائحة كوفيد-19.

وتطرح الرواية تساؤلات استنكارية عن أسباب نيل الفيروس من النظام العالمي بسرعة، وإن كان هذا النظام يعاني من الشيخوخة وانخفاض المناعة أمام الكوارث والأزمات.

الروايةُ نقد لأنظمة سياسية سحبت البشرية إلى حافة الانهيار، في ظل تحكم الدول العظمى والشركات العابرة للقارات بثروات العالم.

يقول الكاتب في روايته، إن ”العدالةَ قد غابت عنا كثيرا، فأقبلت كورونا لتكون هي العدالة، إذ الجميع سواسية أمامها، فلا فرق بين سيد أو مسود، ولا بين غني أو فقير، الجميع يقف بصمت ووجل أمامها، رأينا شخصيات لها مكانتها في العلم والسياسية والفن والغنى والقوة، إلا إنهم خنعوا بذل واضح أمام كائن لا يُرى بالعين المجردة، المال والقوة لم تنفع أن تكون واسطة أمام كورونا“.

ويضيف: ”كورونا إنذار أخير، لا إنذار بعده، إن الحياة ستدخل في مدخل جديد غريب، ربما النهاية وشيكة أو إنها البدايةُ القريبة لمرحلة لا نعرف ملامحها حتى اللحظة، أنا في حيرة من أمري“.

وتسلط الرواية الضوء على تبعات الجائحة على الأوضاع الداخلية في العراق، وما تسببت به من ضغوطات على المواطن.

وتسرد الرواية يوميات أفراد كانوا على تماس مباشر مع الأزمة؛ أعضاء في الكادر الطبي وفنيون ومخبريون، لتكشف خيوط استغلال تجار الأزمات والمنتفعون لمعاناة الفقراء والبسطاء.

ويمكن وصف حبكة الرواية بأنها تراجيدية، تنضح بموسيقا حزينة تبتز العواطف، مدعومة بلغة شاعرية سادت في معظم مواطن الرواية.

يقول الكاتب بلسان بطل روايته: ”النهايات بدايات، كثيرا ما تكون نهاية قصة بداية لقصة أخرى، تفتح الستار عن نفسها لتترك المساحة لتروي حكايتها، بعض الحكايات تكون حزينة من أولها وتلبس ثوب الفرح في خاتمتها، وبعضها يتركها الفرح منذ أول حكايتها“.

ويضيف: ”أنا حكايتي لا تشبه الحكايات، حكايتي هي الضياع، التلاشي، الفناء، التدهور، سأروي حكايتي لنفسي فهي الصادقة الصدوقة التي لن تخونني ولن تشمت بي ولن تكون وسيلة للتشهير بي، على الرغم من أنها العدو اللدود الذي يجب أن أحذره، أنا أكد وأسعى لأرضيها وأشبع نهمها وشهوتها في حب الملذات. الشهوات تدغدغ النفس لتوقعها في شراكها، أنا نفسي ما عادت ضعيفة مهزوزة، أنا الآن غير ما كنته، تعلمت الدروس والعبر، وربما سأتعظ بها“.

ويتابع: ”النفس أمارة بالشرِ ومولعة به، لكني سأروضها لما به نفعها، الأمراض هي التي تربي البشر، ولم يكن مربيا أفضل منها منذ أن خلق الإنسان حتى يوم يبعثون، وكلما كان المرض أخطر وأخبث، كلما كان الإنسان أكثر تأدبا، الإنسان جبان ولا يملك إلا صوتا ينفثه كما تنفث الحية سمومها، الذين نجوا من كورونا لم يتأدبوا ولم يتعظوا إلا بأيامهم التي قضوها في السجن الصحي الذي أُجبروا عليه، حالما بدت علامات الشفاء تدب في أجسادهم حتى تفرعنوا وتوحشوا وعادوا إلى سجيتهم الأولى وربما أكثر خبثا من قبل“.

وتنتقد الرواية طريقة تعامل المراكز الطبية المحلية مع الحالات المرضية، وكيفية تعاطي مؤسسات الدولة مع الجائحة.

وفي حديث لـ“إرم نيوز“ قال رسول، إن ”الحافز وراء تأليفي للرواية هو نقد الأنظمة والسياسات الاستهلاكية العالمية، ونقد سلوك الكوادر الطبية، في تعاملها مع المرضى، وأرى أن المؤسسات الطبية كانت شريكا لأولئك الخفافيش الذين صنعوا الوباء ليدمروا البشرية، فقد ذكرت في الرواية أوجها عدة لتفسير الجائحة وبداياتها وسرعة انتشارها بأسلوب رمزي أدبي“.

وأضاف: ”روايتي موجهة للجميع، للتنويه إلى حجم الفاجعة، وما تسببت به العولمة وتغول رأس المال من خطر على البشرية والبيئة والمناخ، والتنبيه إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية جديدة غايتها الاستدامة وإيقاف استنزاف الموارد“.

ويبدو أن انتشار الفيروس والأزمة المرافقة له، تفرض إعادة التفكير في أسلوب حياتنا الاستهلاكي، مع ضرورة تبني الحكومات والمؤسسات والأفراد لتوجه مستدام يراعي البيئة والموائل الطبيعية ويدعم سياسات مواجهة الاحترار العالمي.

ويتواءم طرح الكاتب مع إحدى الفرضيات عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأن نشأته وتطوره الجيني عائد لتقلص الموائل الطبيعية للحيوانات وتعدي البشر عليها، والتوسع المفرط غير المدروس للنشاط البشري، ما تسبب بازدياد احتكاك الحيوانات البرية مع بعضها، وازدياد احتكاك البشر بها، ما وفر بيئة خصبة لانتقال الفيروسات وتطورها؛ على غرار ما شهدناه من تطور فيروس كورونا المستجد بانتقاله من الخفاش إلى آكل النمل، ومن ثم انتقاله إلى البشر.

ويرى علماء أن تدمير الموائل الطبيعية يزيد من احتمالات انتقال الأمراض إلى البشر، ومنذ مطلع القرن الواحد والعشرين، عصفت 3 أوبئة خطيرة بالبشرية، وكان ما يجمع بين سارس وإيبولا وكوفيد-19 أنها انتقلت للبشر من حيوانات تعيش في الغابات المدارية الكثيفة.

وتتسبب التغيرات الطارئة المرتبطة بالاحترار العالمي في تأقلم الميكروبات مع كوكب أدفأ، وتغير العلاقة بين العوامل الممرضة وأجسام الحيوانات المضيفة، وضعف رد الفعل المناعي البشري.

رواية ”خفافيش كورونا“ من إصدارات دار الورشة الثقافية، بغداد، 2021، وتقع في 180 صفحة من القطع المتوسط.

عن الكاتب

إبراهيم رسول، كاتب عراقي يبلغ من العمر 25 عاما، يحمل شهادة جامعية في تقنيات التحليلات المرضية. سبق أن صدر له كتاب ”حياة الشهيد مسلم بن عقيل“ عام 2016، ورواية ”الحب الطموح“ عام 2017، وكتاب ”بين يدي الحوراء“ عام 2018، ورواية ”طبول الظلام“ عام 2019، ورواية ”الرجوع الصادم“ عام 2020. وينشر مقالاته الأدبية في دوريات عراقية وعربية عدة.