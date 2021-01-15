الكاتب اللبناني ألكسندر نجار يفوز بجائزة الفرنكوفونية الكبرى من الأكاديمية الفرنسية‎

المصدر: ا ف ب

فاز الكاتب اللبناني ألكسندر نجار بجائزة الفرنكوفونية الكبرى التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية، وفق ما أعلنته دار ”بلون“ للنشر، اليوم الجمعة.

وأشارت ”بلون“ في بيان، إلى أن ”هذه الجائزة تتوج أعمال ”كاتب فرنكوفوني“ ساهم على نحو بارز في بلده، كما على المستوى الدولي، في الحفاظ على اللغة الفرنسية وتجسيدها“.

وألف نجار المولود في بيروت عام 1967 نحو ثلاثين رواية وقصة وقصيدة وسيرة، أبرزها: ”رواية بيروت“ (”لو رومان دو بيروت“)، و“قاموس عاشق لبنان“ (”لو ديكسيونير أمورو دو ليبان“)، وسيرة جبران خليل جبران.

وفي عام 2018، وصل نجار إلى نهائيات جائزة ”إنترالي“ عن روايته ”هاري وفرانز“، الصادرة عن ”بلون“، وتتناول صداقة خلال الحرب العالمية الثانية بين مرشد روحي ألماني وممثل فرنسي يهودي.