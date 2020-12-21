الخيال الفلاش.. ثيمة تجديدية للكتابة

جاءت حقب ما بعد الحداثية بداية من عصر رولان بارت عقب الحرب العالمية الثانية، بصفات جديدة للإبداع الأدبي العالمي. بعد أن طالب بارت وتلاميذه بكسر جميع القوالب الفنية التي كان يعتمد عليها النص الإبداعي، كنوع من التمرد على السائد وقتها، من مفاهيم وأعراف ثقافية واجتماعية. فكان قتل الإنسان الطافح في تلك الحرب مدعاة لتهميش كل القوانين والسمات الأخلاقية التي إدعاها الإنسان.

هذا التحول الركيزي في شكل الأدب، فتح الباب كأنما تمت إزالة مصراعيه بالكامل، فتطورت الأشكال التي يتخذها الأدباء والشعراء، من خلال ظهور قصيدة النثر بشكل واسع، وتغير مفهوم وشكل وميكانيزم كتابة الرواية والقصة، وصولا إلى النص المفتوح الذي حمل صفات لا شكلانية، تهمل جميع القوالب المعروفة، وتهتم فقط بالمعنى وحرفية صياغة الصورة، وإحداث قفزة في القلب.

ويجب التلميح إلى أن الأصناف الأدبية غير مفصولة بسلك مكهرب، يضع حدا بين النمط والآخر، لكن يمكن الشعور بوجود طاقة فنية مشتركة بين جميع تلك الأنماط.

وظهر في الآونة الأخيرة في المشهد الأدبي الغربي نمطا كتابيا إبداعيا يسمى ”الخيال الفلاش“ أو ”نص الخيال الخاطف“ ويمكن اعتبار هذا صيحة تجديدية، على الرغم من وجوده في السابق، لكن تم تطويره ليصير صوتا إبداعيا لافتا ومتساوقا مع رغبة المرء في السرعة التي تسود كل أشكال الممارسات الحياتية في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، والتحاق الإنسان بركبها. ويعد هذا استكمالا لرحلة بارت المغامِرة لتجديد الأدب.

رزانة وتوازن

يعتني نص الخيال الفلاش بسرد قصة ما، بأقل عدد من الكلمات متخذا الطريقة السردية في صف الكلمات، لكنه يستمد صفات التكثيف والإيقاظ والصدمة من الشِّعر، وقد يكون النص مائة كلمة، على ألا يزيد عدد كلماته عن 800 كلمة.

وفي الغالب يكون عدد الكلمات من 300 إلى 400 كلمة، محققا بذلك توازنا ورزانة كحالة إبداعية معروضة على القارئ في زمن سريع الوتيرة، من خلال قصر النص، وكذلك قدرته على تحقيق رغبة القارئ المأسور بالسرد وشكله.

ومع ذلك يستقبل وجبة غير عادية من الصور الشعرية النقية، والجمل الصالحة للاقتباس، وهو ما لا يتحقق في القصة القصيرة كنمط سردي، يخلو من الصورة الشعرية، ويعمل وفق ميكانيزم آخر محتفظ بفنياته الخاصة.

جذب بصري

ما يقدمه نص الخيال الفلاش من نموذج مختصر من الأدب، يسير بخطى شعرية، وشكل سردي، من خلال جملة صارمة، مكثفة، تعتمد على المعنى المخبأ في جيوبها، هدفها دوما كهربة الخيال، وتوسيع طاقة استقباله للأفكار.

لكن قوام هذا النمط يقوم على أعمدة مهمة من التركيز في إنجاز الصورة، والدقة في الوصف، والخصوصية في صناعة حدث القصة، والتحكم في توزيع جهد الشاعرية على مدار النص.

فكما يتطلب الشعر الإيقاع والصوت والمعنى الداخلي للنص، فإن الخيال الفلاش يتطلب صناعة قصة معززة بتكثيف شعري، وتلميحات ومواربات فنية صادمة، من خلال العمل على الجذب البصري، والخطاب القادر على فض جدران سميكة في الذهن.

ويكمن الفارق بين الخيال الفلاش والشعر، في احتوائه على قصة كاملة الدسم، إذ يصنع قصة تركز على مساحة ضيقة جدا، بشكل سردي المظهر، ولغة شعرية.

كافكا وبورخيس

لقد ظهرت نصوص الخيال الفلاش عند فرناندو بيسوا، وكافكا وبورخيس، وغيرهم، على الرغم من أنها لم تأخذ هذا اللقب وقتها، فكان يتم الاقتصار على تسمية ذلك بنص مفتوح، ولكن ظهور مجموعات مثل مجموعات فلاش نورتون في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن الماضي، ساهم في انتشار هذا النمط وقتها.

ولعل السبب الأهم في تزايد الإقبال على كتابة الخيال الفلاش في الآونة الأخيرة، هو ميل القارئ إلى لحظات أقل طولا مع الكتاب، أو النص المنشور على الفيس بوك، ومع ذلك تلقي وجبة ممتعة من الصور والالتواءات الفنية.

أما فيما يتعلق بالكاتب، فصار التكدس المعلوماتي والتناقل الرهيب للنصوص الأدبية، يزيد من رغبة الكاتب في التجديد في أفكاره، وتوزيع طاقته الذهنية في أكثر من مكان فكري، وكذلك اللعب في منطقة تجريب محددة، بأقل عدد من الكلمات.

فيما يكتب الكاتب الفلسطيني زياد خداش على نمط الخيال الفلاش، نصا بعنوان ”سيكون العالم بخير“: ”بخمسة أقنعة سأخرج غدا من البيت: نظارة فاخرة تخفي تحتها عيني المتورمة، بنطال مكوي جيدا يخفي تحته لباسا داخليا مهترئاـ حذاء لامع يخفي تحته جوربيّ المثقوبين، قميص ثمين يخفي تحته دمامل مقززة حول سرة بطني. كتاب ضخم أحمله بيدي يخفي تحته فراغا ذهنيا هائلا، مثل ملك سأجلس في مقهى (زمن) وحدي صباحا، لن ينتبه أحد، فالكل سيرتدي أقنعتي نفسها..

لن يغضب أحد من أحد، لن يخاف أحد من أحد، لن يخجل أحد من أحد، لن يسخر أحد من أحد. سنكون متفاهمين متصالحين، وسيكون العالم كله بخير .فيما ستجلس الحقيقة خلف النافذة، تتضور عزلة و عتمة وبردا.