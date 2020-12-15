في المجموعة القصصية "دليل أخبار الحزانى" لعقيل محمد.. الواقع العراقي بطابع فانتازي

يقدم القاص العراقي عقيل محمد أحداثا مختلفة حول تجربة الإنسان مع الحزن والألم، عاكسا أثر ذلك على تكوين الشخصية، في مجموعته القصصية ”دليل أخبار الحزانى“، الصادرة عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع 2021.

ويأتي عقيل بقصص متنوعة الدلالة والمعنى، وباحثة في تفصيلات متغيرة في طريق الكائن البشري. ويتحقق ذلك من خلال شخصياته المنتقاة بعناية من الواقع، والتي يكسبها الغرابة ولحظة الانطلاق المغايرة في كل مرة.

أما الحدث القصصي عند عقيل فيضع في كل مرة قدما في القالب الواقعي، لكنه يقلع نحو الفانتازيا، إذ يكسبه صوتا خياليا يزيد من تأثيره على الذهن، ويصعد بالقارئ إلى عتبة جمالية، باعثة للتأمل، ومبتكرة لقوس من المشاعر التي تتحرك تبعا لصعود أو هبوط عاطفة النص.

أما الفوتوغرافيا في تركيب الجمل، فتميل إلى تصدير صورة عامة للقصة دون الإكثار من الصورة الفنية داخل الجمل. فسرده لا يحمل إلا الوصف الثاقب للحدث، المتسم بالتسلسل والانسيابية، بلا انقطاعات، أو زيغ، عن فكرة القصة العامة.

ويضع الكاتب تجاربه الذهنية المتباينة في 26 قصة ممتدة على 106 صفحات من القطع المتوسط، ومقسمة إلى عدة فصول، بلغة سردية سهلة، دون تعقيدات أو إبهام. كما تتصف تطورات الأحداث بالسرعة من خلال التركيز على الحديث الداخلي للشخصية، بالتناوب مع المسار المركز للحدث.

وتتعرض قصص عقيل محمد لقلق الإنسان من المجهول وأوراق المستقبل المطوية على ذاتها، وتقدم الفقراء والمطحونين، والجائعين، والهاربين من سكاكين الحياة. كما تتناول أخبار الحرب، بما تتركه من نهايات مدمرة، وتفكك اجتماعي، وتيه للذات البشرية.

ويُدخل القاص في مداره القصصي المفقودين في حروب العراق، وكذلك ذوو الأطراف المبتورة جراء الألغام وانفجارت الحافلات، ويسلط الضوء على أخبار اليائسين، ويلتقط الشخصيات الغريبة، المنسوجة من الواقع، لكنه يقوم بتقديمها بشكل فني مثير، بوساطة عدساته القصصية المحدبة.

الألم كمعبئ للفراغات

وفي قصة ”الألم“ يحرك عقيل آلة السينماتوغراف لترصد الجانب المعتم من حياة المرء، موحيا بتجربة مريرة مع الحزن والخيبة، حيت يستخدم الألم كمعبئ لفراغات الحياة المملة، وعلاج للوحدة الثقيلة على وعي المرء، فلا بد أن يكون المرء يحمل قبورا متعددة متراصة على طول عموده الفقري، تبعث له الإحساس القاتم بالحياة.

يكتب القاص عقيل:

”يشك في أن روحها نزلت معها إلى القبر، لأن الشاهدة الرخامية التي نقش عليها اسمها لا تشعره بأي ألفة تجاهها، لا تفهم كلامه أو لا ترغب في الرد عليه. يمسح بيده على القبر البارد، يقد قميصه الناعم احتجاجا على خشونة القبر، يتساءل فيما إذا كان قبر زوجته هو الوحيد الخشن؟ يكاد يحس بأنه يتعامل معه بعدائية متعمدة“.

بريد ذكي

فيما يذهب القاص للمونولوج الإنساني، وإضفاء الغرابة على الحدث، في قصة ”هطول ميت“، بهدف تسليط إنارته على الشخصيات المنبوذة، المختلفة عن العادي، المصنفة على هامش الحياة، فيرفع صراخها ببريد ذكي، ورسائل متقنة التأثير، حيث يكتب:

”لم يكترث أحد لغيابي طبعا، ولا حتى الرصيف الذي كنت أفترشه كل يوم لأصبغ أحذية المارة. لقد خرجت من جسدي وأنا أبكي، كنت أشاهد نفسي، ها أنذا أحتضن صورة أمي التي رحلت قبل ثلاثين عاما ورأسي معبأ بالوجوه والذكريات، أبدو كالنائم على المنضدة“.

سباق

كما يسعى عقيل لدمج الواقع بالمفاهيم والقناعات الإنسانية في قصة ”القبح والجمال“، ويطرح هنا سؤالا ملغما حول تاريخ المرء مع القبح والجمال، فلأيهما الأسبقية مع الإنسان؟ ومن خلال الحدث القصصي، يعطي للقبح في سباقه مع الجمال، لكنه يستخدم تليمحات عنصرية متعلقة باللون البشري، إذ ينسب القبح للون الجندي الأسود.

يكتب عقيل:

”كنت وسلام نصرخ بقوة، ننادي بكل حقوقنا المسلوبة، حتى أني سمعته يطلب القبح، يصرخ بكل صوته الجميل (أريد ألا أبدو جميلا)، بينما يصرخ الآخرون مطالبين بإسقاط النظام وتوفير فرص العمل. تقدمنا نحو الجيش القبيح نرميهم بكل ما هو جميل، الشعارات والأغاني، وبدا صوت سلام وهو يطالب بالقبح حزينا وشديد الإصرار. رأيت أحد السود ينظر نحوه ثم يرفع سلاحه. لم أستطع منع نفسي من التفكير في دمامته وقبح جسده… أطلق رصاصته بعدما اقترب كثيرا من سلام، أصاب رأسه وفتت جمجمته“.

نهر من الجثث

فيما يقدم القاص أحدث ألم إنساني في ختام قصصه، حين يسرد لحظات مأساة المصابين بفيروس كورونا، من خلال قصة ”الطابق الثاني“، ويصف اللحظة التي يتجمع فيها الموت مثل قطرات نهر تسحب الإنسان لتغرقه. ومن ذات الألم الذي بدأ به قصته الأولى يختتم مجموعته، كأنما الألم هو مصراعا باب يغلق أخيرا على العالم.

يكتب عقيل:

”يعتقد البعض أن عدة الوقاية تحجب كل شيء، لكنها لا تصد آلام المرضى، إنها تتسرب بكثافة لقلوبنا. نتلقى النداء، نصعد نحو الطابق الثاني، نسمع صوت أنفاسنا الثقيلة ونحن في المصعد، ترقب واستعداد للصراع القادم، وعندما نصل تلوح لنا جثتان تستقران بجانب المصعد، تعلنان عن نفسيهما بصمت هائل، لا يبدوان كجسدين متحجرين، بل كنهر من الجثث، يغمرنا فنختنق، نسمع صراخ الراقدين في الطابق، أنصاف جثث تستغيث، تتعلق بذرة الأكسجين، كآخر خيوط الحياة“.