رواية "نصف قطعة شوكولا".. دعوة للإقبال على الحياة ورفض أنصاف الحلول

تحمل رواية ”نصف قطعة شوكولا“ الصادرة حديثا للكاتبة السورية ”ريمة راعي“، في طياتها دعوة للإقبال على الحياة ورفض أنصاف الحلول.

ويشي عنوان الرواية بأحاسيس مخملية ومسرات دنيوية يعلم البشر جميعهم أن عمرها قصير، لكنهم يصرون على ملاحقتها مرة تلو أخرى، طمعا في اختبار تجربة التحليق، حتى لو كانت مؤقتة وعابرة.

وأول هؤلاء الراغبين بالتحليق، وإن بجناحين مكسورين؛ آدم، بطل الرواية، الذي اكتشف إصابته بورم خبيث في الدماغ، ولم يعد يخشَ طرح أسئلة اعتاد أن يتحاشاها، فيتساءل للمرة الأولى في حياته عن السبب في أنه لم يعرف أبدا كيف يصبح سعيدا.

وبعد جرد حساب مع الحياة، يكتشف أنه لم يحصل على حصته كاملة أبدا، وكان نصيبه دائما نصف حصته من مباهج الدنيا. ونتيجة شرارة حياة متناقضة مع رائحة الموت التي تفوح منه، يقرر ”آدم“ أنه سيستعيد أنصافه المفقودة، التي يراها كلها مجتمعة في ورد رفيقة قلبه القديمة، الممتلكة لحياة كاملة لا أنصاف فيها -حتى تلك اللحظة- وهي حبيبة وزوجة بيدر، الذي يصفه آدم بسارق سلبه نصف حكايته.

وبالاستعانة بتقنية الاسترجاع والعودة إلى ماضي الشخصية، نرى ”آدم“ صبيا صغيرا يشبه الفتيات بشعره الذهبي الطويل، وسرعان ما يحلقه والده، ليعطيه درسا قاسيا بأنه صبي ولا ينبغي أن يكون له شعر الفتيات الطويل، وعليه أن يتخلى عن هيئة الفتيات وهوسه بدماهن وألعابهن.

لكن آدم يرفض التخلي عن الرقة التي زرعتها فيه أمه، ويتابع ممارستها بعيدا عن عيني والده، مع ورد جارته ورفيقته الوحيدة في المدرسة، لتجسد ورد مدخلا لاختبار مسرات التهور في تناول الشوكولا، بفضل أمها مرنانه صانعة الشوكولا.

ويبقى آدم غارقا في اللذة الكاملة، إلى أن يحصل يوما على نصف حصته من الشوكولا فقط بسبب ظهور بيدر، رفيق ورد الجديد الذي يقتحم حياتهما، ويسرق منه علاوة على نصف الشوكولا، نصف ضحكات ورد، ونصف حكاياتها، ونصف إيماءاتها.

وفصلا تلو الآخر، يتضح أن ”بيدر“ ليس الوحيد الذي غير قدر آدم، إذ تسلط أضواء الحكاية على أم ورد؛ مرنانه، غير القادرة على العد؛ لأنها طُرِدت من المدرسة بعد أن عضت يد معلمتها، وهي من تتطير منها نساء المجمع السكني؛ لأنها جاءت إليه جالبة معها عاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، وكسر أشجار تسوره.

وعلى الرغم من أن النشرة الجوية كانت قد حذرت من منخفض جوي قطبي، ظلت نسوة المجمع يقرنن العاصفة بمرنانه، جاعلات منها سببا ظاهريا لكراهيتهن لها، في حين كن يكرهنها في الحقيقة بسبب حرائق تفتعلها أينما عبرت، بينما تتمايل بحذائها عالي الكعب، جاعلة أعين الرجال تتركز على انحناءات جسدها، بعد أن تترك وراءها رائحة عطرها النفاذة وضحكاتها الغاوية.

مرنانه، بحيلها وغموضها وغوايتها، تتدخل في حكاية آدم وتحرفها إلى سراديب سرية، حيث المتعة التي تضاهي متعة الشوكولا، لكن نتائجها لا تسوس الأسنان وتُنتِج وجعا في البطن، بل تسبب انحرافا كاملا في القدر.

تقول الكاتبة في روايتها، بلسان الراوي العليم: ”لولا احتراف مرنانه الغواية، واستخدامها سطوة جسدها، لربما ما كانت لها قصة تروى. طبعا هذا لا يعني أن القصص حكر على الجميلات، لكن الجمال غالبا ما يأتي بمشكلات خاصة به، تختلف عن الحكايات المنذورة للنساء الأقل جمالا، ومرنانه كانت تملك قصة امرأة جميلة أرادتها بإصرار، وعملت بجهد عظيم كي تكونها، كما لو كانت ترفض أن تكتب لها حكاية امرأة لا مصائب تأتيها بسبب جمالها، ولا رجال أصابتهم لوثتها يلاحقونها، أو مجانين يهددونها بالانتحار إن لم تقبل بحبهم“.

وتضيف: ”أرادت مرنانه لنفسها تلك الحكاية، ولم تزعجها رداءة الحكايات التي تُنسَج حولها؛ إذ كان كل ما تريده، هو ألا تعيش حكاية المرأة البائسة التي ولدت كي تكونها“.

وثمة أبطال آخرون يظهرون خلال الحكاية؛ مكادي التي لا تجد مكانا لها في حياة آدم، فتبحث عن مصدر آخر للحياة بعد أن خذلها الحب مرتين، ولجين المراهقة وما تمثله من وعد بالخلاص لبيدر؛ ”صاحب الظل الطويل“.

واتسم أسلوب الكاتبة في روايتها بالشاعرية، ومتانة السبك، وانتقاء المفردات، في بحث حثيث عن الجمال، وإغناء المضمون وشد انتباه القارئ.

وفي تصريح خاص لـ“إرم نيوز“؛ قالت ريمة راعي، إن ”رواية نصف قطعة شوكولا، تدور عن الحب والتشبث بذيل ثوبه الطويل؛ هي ثورة على الأنصاف حين تتحول إلى قدر، ودعوة للقارئ إن حدث يوما وقدمت له الحياة نصف قطعة شوكولا، أن يعيدها إليها، ويطالبها بقطعة كاملة. فما دام قدر المتعة أن تكون زائلة، فمن الحكمة ألا نقبل بزوالها إلا بعد أن نعيشها كاملة“.

الرواية من إصدارات دار ”الآن ناشرون وموزعون“، الأردن، 2020، وتقع في 216 صفحة من القطع المتوسط. ولوحة غلافها للفنانة التشكيلية السورية طيف علي.

الكاتبة في سطور

ريمة راعي؛ كاتبة وصحافية عملت في عدد من وسائل الإعلام السورية واللبنانية. صدر لها رواية ”بائعة الكلمات“ عام 2018، ورواية ”أحضان مالحة“ عام 2017، والمجموعة القصصية ”القمر لا يكتمل“ عام 2006، التي تُرجِمت إلى الألمانية وشاركت في معرض فرانكفورت للكتاب من ضمن خمسة أعمال لكتاب سوريين تم اختيارهم لتمثيل الأدب السوري الشاب في سياق مشروع رواة المدن لمعاهد جوته في العالم العربي، والمجموعة القصصية ”وأخيرا ابتسم العالم“ عام 1999.