في رواية "فاكهة للغربان" لليمني أحمد زين... صراع الأيديولوجيات الاجتماعية

يستعرض الروائي اليمني أحمد زين مرحلة تاريخية معقدة من تاريخ اليمن الحديث، أتت عقب انجلاء الاحتلال الإنجليزي عنها. الحقبة التي ترصدها الرواية تمتد لعقدين من الزمن، يرصد من خلالها كافة الصراعات الدموية، والأحلام المتكسرة للمواطن في تلك الفترة. هذه الرواية صادرة عن منشورات المتوسط 2020.

وترتكز ”فاكهة للغربان“ على شخصية صلاح الذي جاء من المناطق الريفية المهمشة ليلتحق بالتنظيم الشيوعي، باحثا عن حرية تقبع في ذاته، كان آملا أن يحققها في مدينة عدن.

وتشارك البطل شخصية نورا، زوجة رئيسه السابق في العمل الحزبي ”جيّاب“، حيث تطلب من المناضل صلاح أن يقوم بكتابة مذكراتها، بعد فقدان زوجها بعدة أشهر. هذا الاتفاق هو محور الأفكار والتنبؤات، والصدمات في العمل، إذ يتشكل على بنيانه سياق الحدث الروائي، بما يحمله من سرد لوقائع التاريخ في الحقبة التي امتدت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في اليمن.

ويظهر في جنبات الرواية، الفلسطيني نضال، الذي شهد محطات مختلفة من المجازر والعنف في أماكن مختلفة، فتحول من طبيعته الوديعة إلى الرجل الفظ الحامل للسلاح. وكذلك عباس العراقي الحالم بالمسرح، الذي يتحول أخيرا إلى مقاتل مع الرفاق.

تكنيك الكاتب

لغة الرواية المحملة بالآراء الأيديولوجية المختلفة، تمر في نفق من الصراعات العاطفية والفكرية، ويمرر الروائي هذا كله عبر لغة قريبة من القارئ العادي، اللغة التي تمكن من القفز لأعلى جدارها، واكتساب رؤية أكثر شمولية، حول مرحلة مهمة في تاريخ اليمن، بل والوطن العربي. ويتمكن الكاتب من خلال خفة يده السردية، من التنقل السريع بين المشاهد، محافظا على ليونة الربط بين المقاطع، وتسلسلية الأحداث، خلال 232 صفحة من القطع المتوسط، تنوع فيها السرد ما بين ضمير الأنا والمخاطب والغائب.

تكرار التجربة

عدن العاصمة، بعد زوال الاحتلال، تتحول إلى منصة لالتقاء الوفود من كافة الأيديولوجيات الفكرية، فتجد انكباب الوفود الغربية والأوروبية التي تعهدت بتوفير المعاهد لاستقطاب الطلاب اليمنيين والعرب وقتها.

فيما صار زعماء الأحزاب يضعون الأماني على أطباق ذهبية للمواطن، ظنا بأن زوال الاحتلال عن اليمن سطر أخير في كتاب البؤس والتبعية. لكن الواقع الذي امتد منذ يومها، لا يكاد يختلف عن الصراع الآني في اليمن الحديثة، والعراق، وسوريا، وفلسطين، كلها ممالك من الخراب وانعدام الأفق.

أما نورا فهي صورة المرأة في هذا السرد، ابنة الإقطاعي، التي عاصرت الاستعمار، وعاشت الحياة المنعمة وقتها، بينما مارست الرقص الشعبي ضمن فرقة محلية، بعد زواجها من رجل شيوعي بارز، حيث اختار الرفاق قدميها لإحراقهما كانتقام من زوجها المغموس في دائرة صراع الأيديولوجيات وقتها.

عدن والمرأة

ويُسقط الكاتب في هذا العمل وجوها أخرى للعاصمة الأنثى عدن، من خلال هذه المرأة، حيث تعتاد تعطير جسدها بكافة أشكال العطور، للتغلب على رائحة العفن في قدميها.

بنفس السياق، تستقطب المدينة المحترقة بعد الاستعمار، على طاولات المطاعم، بأكلها الفاخر، كافة الوفود الفكرية من أنحاء مختلفة من العالم.

لكن نفاد العطر هذا لا يتأخر، لتظهر عفونة قدميها طليقة في الفراغ حولها، كإشارة من الكاتب إلى انصراف المقاتلين العرب عن المدينة، بعد الحرب المريرة بين الشيوعيين بأحزابهم المختلفة. ولعل هذا الربط بين المرأة والمدينة العاصمة، هو ضرورة سردية لضخ العنصر الجمالي كمكون فني يزيد من مساحة التأويل.

ولربما ما ألمح إليه الكاتب من حنكة نورا في سرد الوقائع هو امتداح للمدينة العريقة أيضا، في طريقة سردها لأحداث التاريخ إلى هذا اليوم، فيقول:

”تبدو له في إصرارها على عدم حكي حكايتها دفعة واحدة، إنما تواصل إسماعها له في ما يشبه الشظايا، تنسى أن تقدم ما ينبغي عليها تأخيره، وتأخير ما يجدر بها وضعه في المقدمة، مثل شخص ينهمك في ممارسة لعبة ذهنية، قوامها تركيب قطع تظهر متنافرة في البدء وأن لا سبيل معها للوصول إلى غاية، إلا أنه مع اللعب تتكشف تدريجياً ملامحها، لتعبر عن وجه مثلاً أو مشهد طبيعي وربما صورة مريعة“.

تناقضات إنسانية

الكاتب اليمني زين، الممسك بأسرار الحداثة وأصالة الماضي، يقوم ببناء هذا الهيكل الروائي بحنكة، وحسن تصرف، من خلال رمزية شخصياته، ورصانة مرور الأحداث التاريخية، وصولا للصراع الفكري والعقائدي الذي جسد تلك الحقبة في عمر اليمن.

السرد هنا مكتظ بالتناقضات الإنسانية التي فرضها الواقع وقتها، ولا يزال ما بين الحلم والكابوس، والأمل وانسداد الطرق، والسلام والحرب، والفقير والغني، والوطن اليوتوبي والمارين لنسج المؤامرات وتصفية الأجساد وقطف آمال الناس دون أي تأثر.

عدن التي لا تموت، هي كذلك، لكن تكاثر الغربان بسوادها وشراستها يجعل من هذه المدينة فاكهة غضة للالتهام والضياع، بكل ما يحمله المرء من عشق لهذه الأرض العربية. ويورد ”زين“ ما يقوله الكاتب منصور هايل عنها، في افتتاحية الرواية: ”عدن، مدينة ارتكبت أحلاما، تفوق طاقاتها التحمل“.