في رواية "خفة يد" لإسلام أبو شكير ... أعطاب الجسد والعقل عند معذبي السجون

يستعرض الروائي السوري إسلام أبو شكير الآثار النفسية ونتائج تعرض الإنسان للتعذيب في السجون، وانعكاسات ذلك على التفكير والممارسات اليومية، في روايته ”خفة يد“ والصادرة عن دار المتوسط 2020.

ويأتي الهيكل البنائي للرواية، بحيث يكون الراوي هو بطل الأحداث، إذ يقوم بنقل ذكريات تبدو في البداية أنها مستندة إلى الواقع، لكن مع اتخاذ المسار الزمني للحدث، آخره، نكتشف بأن معظم الأفكار التي ساقها الراوي هي هلوسات يحملها في عقله، تنم عن أعراض مرضية في شخصيته، فاختلاق الشخصيات والوقائع وتصديقها، هو عرض لمرض الشيزروفينيا.

مونولوج

ولطالما اعتمد الكاتب على عناصر الدهشة في طريقة عرضه للأحداث، إذ – في كل مرة – يدخل للقارئ من باب مختلف، ليعيد تكرار نفس الصدمة، فبعد أن يتم شحن الحواس بأقصى الانفعالات مع الحدث، يقوم بنفي ذلك، ليتم اكتشاف جزئيات الشخصية الذهانية تدريجيا.

اما لغة العرض، فتأتي ببساطة في التكوين، وأساليب متنوعة في طريقة ختام وافتتاح الفقرات. وبرغم بساطتها، فإنها محملة بتأويلات ومحطات فكرية متعددة.

أما طريقة العرض فجاءت بثيمة المونولوج، فجميع الشخصيات أخيرا دارت كأفكار داخل ذهن وحيد. فيما تُروى الأحداث بضمير الأنا المتكلم، بكل ما تصارعه الشخصية، وبما تصف. رواية أبو شكير المقسمة إلى 13 فصلا، دون عناوين، تمتد على مدار 74 صفحة من القطع المتوسط.

دائرة بحبر أحمر

فيما يبدو الإطار المربك الذي يضع فيه الروائي شخصيته، مشبعا بالغموض، فشخصية الرواية الرئيسة يمكن تخيلها عنصرا داخل دائرة خُطت بقلم حبر أحمر، هذه الدائرة تدلل على خطر ما، أو حالة ذهنية مستعصية، وبحاجة للدراسة والبحث.

بلا اسم

ولشخصية البطل في ”خفة يد“ تاريخ شائك، حيث تعمد الروائي وضعه كمرجعية يتم البناء عليها؛ لفهم وتحليل عناصر النص. فالبطل وإن خرج من السجن، لا يزال عالقا في منطقة خوفه، فإنه يصارع هلوسات قاتلة، جراء العذاب الذي تعرض له، وعلى أقل ترجيح للأثر فإنه يكمل حياته بيد معطوبة.

وما يمكن البناء عليه أن أبو شكير لم يعطِ بطله اسما، ربما سيرا على طريقة كافكا، بتصدير شخصية المسخ التي طحنت الحياة ذاكرتها، فأنستها اسمها.

عين بيضاء

حتى في حديث بطل الرواية عن سوسن ملّاك التي يبين البطل أنها تعرضت للاعتقال في السجون السورية، وخرجت من بعدها بعين يمنى بيضاء، فإنه ومن باب التوهم الذي اعتمده أبو شكير كمسار لشخصيته، فيمكن التوقع أن الشخصية الرئيسة قد فقدت عينها فعلا، وأسقطت هذه العاهة على شخصية مختلقة، ربما لتحفيف عبء الأعطاب في الجسد جراء التعذيب.

فقاعات من الهلوسة

الحياة مع المرأة عند المعطوبين منفصلة تماما عن الواقع، لذا تتكاثر الخيالات حول الفعل الإيروتيكي مع المرأة، وتزداد القدرة على صياغة تفاصيل أكثر دقة من العادي، حيث يتحول ذلك بعد فترة إلى تمرس. هذا جانب حيوي من تكوين شخصية بطل الرواية، وقد أظهرت الأحداث طبيعة تعامله مع الجارة وتأملاته الجنسية وكذلك طريقة تقديمها بصفته راويا للأحداث، حتى وإن كان هذا فقاعات من الهلوسة، فهو مدلول على تركيب وأبعاد الشخصية الرئيسة.

من أجواء الرواية:

”حالة لا توصف من الارتباك والذعر، أو لنقل الصدمة، لا لأن الإصابة كانت أكبر مما توقعت، بل لأن جبيني كان سليما تماما! هكذ! ما من دم هناك! لا أثر لأي جرح أو خدش، أو أي نوع من الإصابات! ثم تأملت أصابعي التي تلوثت بالدم قبل قليل عندما تحسست جبيني عند المصعد كانت نظيفة هي الأخرى!!.

جارتي اللعينة، كيف فعلت بي ذلك؟ وما الذي تعنيه؟“.

صاحب ألذ قبلة في العالم

وعن هلوسات الشخصية في هذا العمل، فهناك ميل لدى البطل إلى التخفف من كافة أعباء الحياة، ويتوق إلى العودة إلى لحظة ما قبل العطب، قبل أن يحمّله السجان يدا زائدة لا قيمة لها، ليكمل الحياة بيد تعمل ويد معطبة. فها هو يهرب من ذاته إلى ذات أخرى ممتلئة بالحلم، مثلا كأن يُنعت من امرأة فاتنة ”بصاحب ألذ قبلة في العالم“، أو أن تميل له جارته، وتعجب بندبة في جبينه، هذه الندبة، تكون الحد الأقصى لأعطابه الجسدية.

يكتب الروائي:

”تسعون في المائة من محتويات الحقيبة تم الاستغناء عنها. لا شيء يستحق أن أحتفظ به. قمامة تقريبا.. أشخاص لا أعرفهم. أماكن لم أرها في حياتي. أحداث لم تقع أصلا. أوراق لا تخصني.. يا له من إحساس رائع بالخفة! أشعر كما لو أنها كانت مربوطة على ظهري طيلة كل تلك السنوات. أتنقل بها من مكان إلى آخر. أنام بها، وأستحم، وأمشي وأضاجع وأكتب وأحلم.. عرفت الآن سر الصداع المزمن الذي أعاني منه، وآلام الرقبة، والكوابيس، وانقطاع النفس، والدوار. والرعاف، وتشنجات المعدة..“.

في نهاية العمل يضع أبو شكير غصة كبيرة، أثناء مغادرة القارئ لسياق الأحداث، كأنما أراد بذلك، الضرب على الجرح، حينما يلمح إلى قرب عين البطل من باب الزنزانة، هذا يعطي شعورا بأنه لم يغادر السجن بعد، وأن كل هذه الأحداث دارت في خياله المعطب خلف القضبان، قبل أو بعد، جلسة تحقيق جديدة.

يكتب أبو شكير:

”بعيدا عني ببضعة أمتار، ألمح بابا حديديا.. عرفته..باب زنزانة. أرجح أنها الزنزانة التي أمضيت فيها ستة أشهر من عمري لا أذكر. أكثر من ذلك حتما. ثلاث سنوات. عقود. قرون.. لِمَ يبدو الزمن هنا عصيا على القياس؟!“.