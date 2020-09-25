في المجموعة الشعرية "فرح يختفي في المرآة".. أنسنة الأشياء في عالم من الديستوبيا

يتطرق الشاعر التونسي رضوان العجرودي، لأحاسيس الإنسان تجاه الواقع الممتلئ بالقسوة والحروب والخوف والأحزان، في مجموعته الشعرية ”فرح يختفي في المرآة“، الصادرة عن دار الفردوس للنشر والتوزيع، وبدعم من صندوق الإبداع الأدبي والفني التونسي.

ومن خلال قصائده يتبع العجرودي طرقًا مختلفة في الأسلوب والبنيان الشعري، ما بين القصيدة الطويلة والقصيرة والومضات، لاستنباط المعنى من عشوائية المتحركات حوله، بتأمل معمق للطبيعة والإنسان، وطريقة التفاعل بينهما.

كيف تغير الإنسان؟

أما صوته الشعري القائم على ضمير الأنا المتكلم، فيظهر فيه صفات العالم الديستوبيا، وكيف أن المجريات تسير على عكس ما يتمنى المرء الباحث عن المحبة والنقاء. فيحلل من خلال جمله الشعرية كيفية تغير الإنسان من الخير إلى الشر، واكتسابه صفات الخيانة والقسوة والظلم، فيما يصف الشاعر حال العالم دون قتل، من باب تمني حدوث ذلك.

مونولوجات متكررة يصوغها العجرودي، تكشف عن زيف المشاعر البشرية في حالها هذا، فيها من التأمل الداخلي لذات الإنسان وصراعه مع الوحدة والانتظار والخذلان والحزن، والحنين للحظات تعلق في ذاكرة الطفولة.

كما وينثر الشاعر المعاني المختلفة المخبئة خلف كلماته، بواسطة اعتماده على أنسنة الأشياء ومتابعة رحلتها في الطبيعة. فيتقمص هيئتها بحسه الشاعري، ويضع أمانيها في نصوصه في أماكن متعددة.

وحشة الحياة

فيما يعود العجرودي من خلال ثورته الشعرية إلى لحظة الخلق، حين كان قطعة صغيرة من الطين الطري، بين يدي أمه، التي يستحضرها في قصيدته، كشاهد غائب عن المشهد الحي. في اللحظة الأولى، القريبة من العدم، حمّلته الأم كافة أحاسيس الحياة المثمرة، حين أطعمته التراب.

في كبَره، كانت اللحظة الأخيرة في النص، حيث أراد الابن أن يخبرها: كيف خذله الإنسان، ويصف لها وحشة الحياة. عن ملحمية التخليق وصراع الحياة، يتحدث الشاعر في نص ”حكاية لا تعرفها أمي“، فيقول:

”أطعمتني ترابًا؛

كي تصقل معدتي

مثل جَدْي

وعلمتني إشعال النار وحلب الشاة،

وذبح الدجاجة.

ماذا سوف أخبرها؟

ولحيتي مثل تيس،

أني أنقذت سكينًا من قمامة فذبحني.

أنقذت حبلًا من بئر، فأصبح أفعى وعضني“.

سؤال وجودي

ولأن في الشعر لا تتوقف الأسئلة عن التشكل، يكون طريق الشاعر محفوفًا بالأفكار، فلا قناعة تثبت لديه، كلها تحت الاختبار، طالما يمررها على معمل تجاربه في الحياة.

هذا ما يُبنى عليه نص ”أول صورة للراحلين“ حينما يختزل الشاعر أحاسيس الإنسان في صوت وحيد، ممتلئ بالمرار، عند انطلاق الذين نحبهم إلى طريق لا نعرف كيف نسلكه. تلك الغصة، تتحول إلى سؤال هيولي، في كل مرة، رغم تكرار الموقف في حياة المرء، لكنه يجد نفسه أمام حاجز، يعجزه عن المرور للحصول على إجابة حقيقية. هذه الضوضاء لا حوار فيها، ولا شيء يمكن التقاطه إلا إيماءة الحزن.

يكتب الشاعر:

”أسأل عن كُنه المرارة،

عن الذي يودع أحبته،

بعينين غائرتين،

ويداه مشغولتان بحنق المرآة.

عن الغصة؟

أسأل سكة القطار المهجورة،

وهم يعبّدون طريقًا بحذوها.

قضيت حياتي سائلًا،

حتى فاضت جيوبي بالأسئلة.

في الطريق إلى النهر،

قررت أن ألقى الأجوبة،

اكتشفت أن جيوبي مثقوبة،

لم تعلق داخلها إلا إجابة واحدة،

أسأل عن لذة الحلوى في ذكرى الطفولة،

قبل أن تجيبني بنت نحلة،

خليتها فوق شفتيها“.

الحرب بأيدي الأطفال

ولطالما كانت عربة الشر موقوفة لدى الشعر، للتفسير والمساءلة. ليس من باب التعديل، فلا يقوى الشعر على تغيير العالم، لكن حالة التأمل هنا، بكل ما فيها من غصات، تكون بمثابة غسيل للمرء من فكرة التأقلم والتعايش مع الشر.

ففي نص ”ق“، وهو لفظ محلي تونسي يستخدمه الصغار لإعلان الخصومة، يعيد الشاعر تمنيات الطفولة ببراءتها لتطفو على سطح العالم، وعلى الرغم من عدم التيقن من تحققها، إلا أنها تثير الجدل في الذهن، وتعيد الإنسان إلى التفكر بالواقع الداكن، من المؤكد أن صوتها سيحقق الأثر، حتى لو كانت مجرد أمنية ساذجة.

يقول الشاعر في ذلك:

”ماذا لو أن الحروب صارت ألعاب طفولة،

تقف الحكومات على الحدود،

يلوحون لبعضهم بالإصبع الصغرى،

وبإشارة من جنرال،

يصيحون سويًا ”ق“

هكذا حروب،

يُستنفر الرجال فيها لحدائق الألعاب،

والنساء لصنع الحلوى.

لا دم لا قتلى،

ولا دبابات ولا طائرات،

الغارات الممتعة تتم،

بقذف العلكة في أقصى الحالات.

دوران مع الفراغ

وعن حاله الإنسان مع الوِحدة، يصف العجرودي حالة الدوران مع الفراغ القاتل، بمهارة عالية، حين يهب اللحظات المستقبلية أقدامًا، ويفتح لها طرقًا لتعبر للإنسان. وكذلك يجعل لها عيونًا، يفسد عليها الغبار نقاءها. فيما يبتكر لوحدته حضورًا مميزًا في النص، بمبادلتها العاطفة، والحرص على إرضائها. هذا الاستغناء عن العالم، بالاهتمام بالوحدة، ولحظات لم تخلق بعد، صيغ من قبل الشاعر بقدرة ملفتة.

يقول نص ”العيش على الطرقات“:

”ماذا تفعل أيامي القادمة الآن،

تنتظرني ربما،

أو تفرك عينيها من غبار الطريق،

وهي تبحث عمّن يقلها إلي.

أعِدُ خطواتي المحتملة أن تجعلني أصل إليها،

أو كمية الضوء،

التي تجعل من كوة في الجدار قمرًا مطلًا عليها.

أنا راحل بعد قليل،

أخاف أن تجيء وحدتي ولا تجدني،

كيف ستعرف أني انتظرتها طويلًا،

لا دم في أوردتي،

ولا عروق في جبيني،

لا طعم لا رائحة لا لون.

الوحدة عرج طفيف في خيالك،

تجعل أثرك خنفساء في الرمل،

بينما أنت حقيقة ترفرف عاليًا“.

يذكر أن المجموعة الشعرية تتألف من 64 قصيدة قصيرة، مصاغة بلغة لا إبهام فيها، وموحدة الموضوع في كل مرة، وجاءت هذه القصائد في 108 صفحات من القطع المتوسط.