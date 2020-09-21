مجموعة شعرية جديدة للأردنية نور الرواشدة.. البحث عن مشاعر الإنسان بين "فراغات حبلى"

تبحث الشاعرة الأردنية نور الرواشدة عن طرق مختلفة لتفسير مشاعر الإنسان، بعد انقضاء التجارب، حيث اللحظات التي تستخلص منها العبر، وذلك في مجموعتها الشعرية ”فراغات حُبلى“ الصادرة عن دار الجيل العربي للنشر 2020.

وتعرض الشاعرة نصوصها على امتداد 94 صفحة من القطع المتوسط، تشتمل على 16 عنوانا، بعضها لحقته نصوص طويلة مقسمة على مقاطع متنوعة المعنى، وعناوين أخرى صاغتها الشاعرة بطريقة مدهشة، تصلح أن تكون قصائد منفردة بذاتها، كما فعلت في عنوان المجموعة، حيث ألحقته بجملة أخرى في نهاية المجموعة الشعرية، فكان نصا يقول ”فراغات حبلى، سِفاحا جاء الكلام“.

وتصوغ الرواشدة نصوصها بلغة شاعرية مكثفة، ودمج بين النقيض والآخر، وتنوع في أساليب الصياغة، وهندسة النص، وتظهر مهارات صناعة القصيدة لديها، ما ينم عن خبرة وتمرس في الكتابة، وهو ما أكد عليه الشاعر العماني الراحل مبارك العامري، الذي قدم مجموعة الرواشدة الشعرية، قبل وفاته هذا العام.

وأهدت الشاعرة المجموعة إلى روح الشاعر العامري، ووضعت من كتابته جملة تقول :“اللمعة في عينيه، لم تكن سوى دمعة جمدها الألم“.

اللعب مع اللغة

وتتلاعب الشاعرة على مترادفات اللغة، وأثرها الإيقاعي في الذهن، لتصيغ جملا شعرية ذات معان متشابكة، فتأخذ من صفات الكلمة معنى، لتحركه في منطقة أخرى في الوعي، حيث تكتب عن مكان الإنسان الهارب من القناعات، والأحداث الجامدة في الحياة، ذلك الذي لا يفضل التقاطع مع التجارب، كالوقوف مثلا ندّا أمام الحب، فيتفادى قسوة الأمور من حوله، بملازمة الزوايا. وعن هذا تكتب الرواشدة في نص“أصدقك المعنى“:

”لست خطاً مستقيما

لأوازي كل هذه القسوة

أو لأوازي الحب

أو حتى لأتقاطع معهما

اقبلني

كما رسمني الضياع“.

حس أنثوي

وتتحرك الرواشدة في نصوصها بحس الشاعرة الأنثوي في رؤية الأشياء. وبواقعية الأمر، تعرض مأساة المرأة مع الرجل المتعدد العلاقات، وتعبر عن ذلك بالتلاشي والاختفاء، وتعطي الإيحاء هنا، بنص موارب، ولغة تلميحية قوية، حيث تقول في نص ”لماذا أكتب؟ ماء وفي يدي حصاة“:

لجثث كثيرة مكدسة في قلبك

أكتب لامرأة تحاول زحزحة الموت

تمد يدها

تبحث عن مرآة

لتصدق أنها حية

مسافة الصفر

وبينما تعكف الشاعرة على الدمج بين التناقضات في سطورها، فإنها تخلق في الذهن أصواتا متأرجحة مع أثر كلمات اللغة، فالمعنى يظهر في تخيل القرب والبعد، وقياس المسافة بين كائنين دائمي التحرك، دائمي الهرب.

والصوت الوحيد الذي يمكن التقاطه بقوة في هذا العراك، هو صوت الحزن السائد في الحوار الداخلي للشاعرة، حتى حينما تكون المسافة صفرا، تحاول صقلها لتصير ناياً، كرمز للموسيقى الجنائزية.

وجاء في نص“لنصقل المسافة لتصير ناياً“:

”لا مسافات ثابتة

بيني وبين الأشياء الثابتة..

أنا الكائن المتحرك

الثابت

في اللحظة ذاتها

في المكان ذاته..

المسافات تقصر

أنا في مكاني

وصورتك في مكانها

وبيني وبينها فتقٌ طولي

كلما تنهدت اتسع

وكلما أدركت صمتك

انكمش

المسافات غير آمنة

جراح

نوافذ

وبطريقة الشاشات المتعددة، تعرض الشاعرة الرواشدة الاختلافات في التكوين بين شخصين، كل منهما يرى الحياة بطريقته، وربما خامة التكوين كانت السبب، تلك التي صنعها نظام اجتماعي ممتد لقرون طويلة. وما بين العظم والقطن كان الحوار الصامت. تكتب الشاعرة في نص ”ما كان مصير الزهرة؟“:

الزهرة المقطوفة من دم الندم

يخدش الليل قلبي

بالوحدة

فأخدش حياء الورق بالذكرى

أظفاره طويلة

أظفاره مصنوعة من عظم الحقيقة

أظفاري طويلة جدا

لكنها من قطن الندم

الهامش

وبأسلوب مختلف عما سبق، تنسج الرواشدة نص ”كذبات كبيرة لنبتكر حقيقة واحدة“ على قاعدة التكرار، حيث تكرر جملة مفصلية بين السطور، تتقدم في المعنى، ثم ترجع لنفس الجملة، كأنها نبع النص، تدور حول هذه العين كل الكلمات. فتصف للإنسان هيئة إهماله في الحياة، وتخبره بأن كل التفاصيل تدفعه لأن يكون في الهامش. وتكتب:

لا أحد يهتم لأمرك

وحيدا تحمل موتك الكبير

تحاول أن تعبر بالجنازة

من ثقب إبرة

لا أحد يهتم لأمرك

مكتظا تحمل حياتك الضئيلة

تحاول أن تترك ظلك

متخففا منك

لا أحد يهتم لأمرك

حتى هنا

لا أهتم

أنا موتك

شعراء الماضي

وفي قصائد الرواشدة ما يبني مساحات مشتركة من الألم والقلق والفتور، صنعتها مع شاعرات وشعراء عمالقة، من خلال استحضارهم إلى النصوص، وتأمل هيئتهم في الذاكرة البشرية مثل فرجينيا وولف، وسيلفا بلاث، ولوركا.

فما تصنعه من محاكاة لصورة وولف، مثلا، يزيد من مساحة الخيال والأثر، وكذلك الصدمة الجمالية. حيث تمد يدها، وتحرك الثابت، وتكسبه المعنى داخل السطور، ما جعل من مساحة الخيال عالما كاملا، ممتدا بين الماضي والحاضر.

وكتبت الشاعرة نصها بعنوان ”كان لسان القلق بذيئاً والرأس رزيناً“:

”كلما قرأت لفرجينيا وولف

شعرت بثقل معطفها على كتفي

كم حجراً يلزمني ليتحول هذا الشعور بالثقل

إلى نهاية..

وكم من السأم يلزم ليتشكل النهر..

أنا مصابة بمتلازمة المعطف

شعرت بها حين دخلت معطف غوغول

كنت أنا كتلة القماش الرثة

تلك المعلقة على الحائط

كنت المسمار الذي يؤلمه

ارتداني الضجر

ذات عتمة وخرج بها إلى الأرصفة

ليفرغ كل الأحلام المشوهة

والوجوه المشوشة

محاكاة

ومما يميز نصوص الرواشدة، القدرة على الدمج بين المفاهيم المعرفية وخامة النص لديها. وهذا التطويع تتقنه الرواشدة، كأنها ترش عطرا، حيث تبحث الشاعرة عن السلوك الأمثل للضياع، في محاكاة للنص الهندي الأثري ”كاماسوترا“ الذي يناقش سلوك الإنسان الجنسي. فيما تقوم الشاعرة باستخراج الإطار وتطبيقه على صورة الضياع لدى الإنسان في لحظة ما.

وتكتب في قصيدة ”كاماسوترا الضياع“:

تأخذ اليقظة معها كل شيء

تأخذ عطرك

تأخذ عطري

وكل ما خلفته الشفاه

على أجساد تسكنها الحرائق

بلل

يا رب المجاز

بلل