"مرافئ".. ديوان شعر سوري بنبض شرقي على أرض غريبة

أصدر الشاعر السوري جوزيف كورية، حديثًا، ثاني دواوينه الشعرية؛ بعنوان ”مرافئ“، ليكون حاملاً للجمال في زمن البؤس وانهيار الأوطان.

ويضم ديوان ”مرافئ“ نصوصًا شعرية ألفها كورية بين عامي 2005 و2020، وقدم له الشاعر الدكتور حكمت حسن جمعة. ورسم اللوحات بين دفتيه كل من الفنانَين فؤاد روهم ولالش عبد الرحمن، وصمم غلافه الشاعر والفنان التشكيلي السوري علي مراد. وهو صادر عن دار موزاييك للدراسات والنشر، إسطنبول- تركيا، 2020، ويقع في 95 صفحة من القطع المتوسط.

يقول الشاعر في إهدائه للديوان: ”وطني الحبيب سوريا.. يومًا ما ستكوننا نحن؛ بجمالنا وصدقنا، بطهرنا وعهرنا، بكل ما لنا من حق وما فينا من خير، ستكوننا نحن ولن تكون سوانا، يوما ما ستحج إليك جميع السفن، وتأوي إليك قوافي المسافات. وطني الحبيب، إليك أهدي رحلتي ما بين دفتي حدودك واللامكان“.

سياط النقد

ويوجه كورية سياط نقده لنماذج في مجتمعاتنا، امتهنت النفاق والوصولية وباعت الأرض والإنسان بثمن بخس؛ يقول في قصيدة ”القناع“: ”لم ألتفت/ حتى لأصوات الثكالى خلف هاتيك الحدود/ ورأيتني سرا همست: -أنا لن أعود/ وحزمت أقنعتي وسرت/ هي رأس مالي إن فقرت.. هيا بدينارٍ، بفلسٍ، أو أقل/ يا يائسا هيا تظاهر بالأمل/ غط الوقاحة بالخجل/ ابتع ثلاثة أقنعة/ وخذ الهدية رابعا/ إبتع قناعا.. إبتع قناعا/ وخذ الوفاء بدرهمٍ/ دارِ الخداع/ أنا صانع الأقنعة/ أنا بائع الأقنعة/ أنا صانعُ.. أنا بائعُ/ أنا للعيون مخادعُ/ ها قد عرفت“.

ويضيف في القصيدة ذاتها: ”وإذا التقيت بفاسدٍ.. أعطيه وجه القندلفت/ وإذا التقيت بفاسقٍ.. فهو الإمامُ المرجعُ.. وهو الخطيبُ البارعُ/ ما بين أرضٍ والسماءِ وسيط/ حتى وإن كان اللقيط/ أنا من نحتت/ وإذا أردتَ كفالةً.. فمدى الحياة/ لا شأن لي بعد الممات“.

ويتابع: ”صَرَّفتُ نصفَ بضاعتي/ رُمتُ الرخاءَ برحلتي/ وإذ تفقَّدتُ الغلالَ بعودتي/ ألفيتُ مالا قد ربِحت/ لكنني وجهي أضعت“.

الميل للتكثيف

وكما يحتوي الديوان على قصائد عن واقع حال وطنه سوريا، لا يخلو من نصوص عن الحب والغزل، تبرز فيها الومضات والنتفات الشعرية، وهو ما تميز به أسلوب الشاعر منذ العام 2014، عقب انتقاله للإقامة في هولندا، على حساب القصائد الطويلة، ويبدو أن ذلك يعود إلى طبيعة حياة الشاعر في مرحلة جديدة، عنوانها التكثيف والتركيز، لمجاراة إيقاع الحياة الغربية الضاغط.

يقول كورية في أحد نصوصه: ”ما بيننا جدرانُ وهمٍ وانتظارٍ سرمدي.. ما انفكَ يحبو/ والصمتُ أصدقُ ما تهجَّدَ معبدي.. والزيف يخبو/ لم يعتزل عطرٌ تنسَّك في يدي.. للعطرِ ربُّ/ يسقي صحاري الأمسِ من ماء الغدِ.. عبثا يصبُّ“.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“؛ قال كورية: ”كأي شاعر يطمح إلى أن يخرج نتاجه إلى الضوء، أردت أن تصبح نصوصي في متناول أيدي القراء والمهتمين. كان السؤال دائما وبإلحاح من قبل بعض الأصدقاء، وبشكل خاص بعد تكرار سرقة نصوصي الأدبية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قررت توثيق نصوصي ضمن كتاب يحمل ترخيصًا رسميا مع حماية حقوق الملكية“.

وأضاف: ”في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها العالم عموما بسبب جائحة كوفيد-19، وسوريا بشكل خاص، بالنظر إلى الواقع المعيشي الكارثي، عملت جهدي على أن أضخ أقصى ما يمكنني من جمال خلال العام الحالي، لمواجهة واقع قبيح ومحزن، والمساهمة ولو بشكل رمزي في سد عوز بعض المتضررين من أبناء وطني، من خلال ريع الكتاب، علّنا نحن الشعراء نتولى مسؤولياتنا في هذه المرحلة الحرجة“.

وتابع: ”لم أتبع منهجا بعينه في تأليفي للنصوص، واعتمدت في ترتيبها على التسلسل الزمني، وأتوقع الوصول إلى متذوقي الشعر عموما والمتابعين والمهتمين بالحركة الشعرية السورية والعربية في الأعوام الأخيرة. وأرى أن نصوص (مرافئ) لم تغفل السعي نحو التجديد شكلا ومضمونا، ويبقى القرار الحسم بشأنها للنقاد والباحثين“.

ومن أمثلة التجديد في الديوان، من ناحية الشكل، نظم الشاعر لقصيدة ”ما بيننا جدران وهم“ على البحر الكامل، والقافية موحدة في كل صدر، وأيضا في كل عجز، ولكن اللافت عدد التفعيلات؛ ففي الشطر الأول من كل بيت، نرى أربع تفعيلات، أي أنها تزيد على الشطر في قصيدة العمود بتفعيلة واحدة، في حين كانت في الشطر الثاني تفعيلة واحدة، فبعد كسر قالب العمود لم يأتِ النص من نوع قصيدة التفعيلة تماما من حيث البناء الهرمي، الذي غالبا ما تتنوع فيه القوافي، فههنا قافيتان ثابتتان.

ويبدو أن ذلك يدل على عفوية فنية، أشار الشاعر إلى أنها غير متعمدة، لتنساب المعاني دون تكلف وصنعة. أما من ناحية المضمون فأكد الشاعر على ترك الحكم للمُتذوِّق والناقد العربي.

الكاتب في سطور

جوزيف كورية، شاعر سوري مقيم في هولندا منذ العام 2014، يبلغ من العمر 39 عاما، يحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة الفرات، ودرس اللغة الإنجليزية في جامعة حلب، يكتب الشعر بلغات عدة؛ منها العربية والسريانية والهولندية، فضلًا عن قرضه الشعر باللهجات المحكية السورية.

شارك في أمسيات ومهرجانات شعرية عديدة في سوريا وأوروبا، وحاز على المراكز الأولى في مسابقات أدبية عدة. ينشر نتاجه في دوريات محلية وعربية عدة منذ العام 1997.

صدر لكورية مجموعتان شعريتان مطبوعتان بالعربية الفصحى؛ ديوان ”خبئيني في حلم“ وديوان ”مرافئ“. وألف كلمات أغانٍ عربية وسريانية عدة، ولحن بعضا منها، ومنذ وصوله إلى أوروبا شارك في فعاليات ثقافية عدة؛ في هولندا وألمانيا والسويد، ونشرت عنه الصحافة الأوروبية واستضافته بعض القنوات الفضائية.