رواية "إيلينا" للكاتبة السورية هند زيتوني.. فروقات العادات والتقاليد بين المجتمع العربي والغربي

تتناول الكاتبة السورية هند زيتوني، مسرح التباينات بين العادات والتقاليد في المجتمعات العربية والغربية، لتبني بذلك معمارا سرديا مقنعا في رواية ”إيلينا“ الصادرة عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع 2020.

حيث تنطلق الرواية الاجتماعية الدرامية من منطقة الريف الأردني، المأخوذ كرمز للعادات والتقاليد العربية المتجذرة في قلوب وعقول أهلها. حيث الحياة الهادئة البطيئة، الخالية من الأحداث سوى الزواج والتناسل والمجاملات القروية البسيطة.

صندوق مغلق

بين هذا الصندوق المغلق على ذاته، المسمى قرية ”الشيخ صايل“، وبين العالم الخارجي هناك خيط تواصل، وهو الابن عبد السلام، الذي أتم تعليمه في روسيا أكبر دول أوروبا، ومن أكثرها تقدما.

”سام“ هو اللقب الجديد للابن بعد زواجه من الروسية إلينا. ويأتي هذا الزواج كنقطة انقلاب في حياة العائلة المحافظة، حيث لا زواج لأحد الأبناء من غريبة أو غير مسلمة، لكن سام فعل ذلك، ويعود لقريته بيده زوجته التي لا تعرف شيئا عن أصول حياته.

جلد سميك

إن التعايش بين أي ثقافتين هو ما يخلق الجدل في النسيج الروائي. هذا ما عملت عليه ”زيتوني“ جاهدة أن تعلق أكرة الباب بخيط ماكر، فيبقى الباب لا هو مغلق ولا هو مفتوح.

إيلينا الغربية تتعلق بحبال القرية الذائبة، على عكس ما اتفقت مع زوجها سام، فتبقى لتتم حملها ولتدافع أيضا، عن حرية جواهر أخت زوجها في اختيار شريك حياتها، هل يتم لها هدفها، في الحقيقة أن جواهر ستخضع أخيرا للزواج من نايف ابن العم، على الرغم من أنها لا تحبه، لكن مرض والدها كان الغرض الأخير الذي تبحث عنه لتضعه في حقيبتها، وتذهب لبيت ابن عمها. دائما ما يبحث الإنسان عن جلد سميك للهرب من البرودة التي تنتابه جراء الهزيمة داخله.

بصمة

تلد إيلينا الطفلة الجديدة، وهي على سرير المرض، إنه الورم الخبيث يلتصق في جدار رحمها لفترة طويلة، تتيح له الانتشار في جسدها. إيلينا تفارق العالم لكن بصمة أخيرة لها نجحت، بعد فشلها في تحقيق حرية جواهر، إنها الطفلة الجديدة، المزيج بين قناعات القرية العربية والمجتمع الأوروبي المنفتح.

محطات

تقتبس ”زيتوني“ خلال سردها ما يقوله أنطون تشيخوف، إن ”هناك أشياء لا تحتاج أن تبررها للآخرين، مستوى تعليمك مظهرك علاقتك بربك، وقتك الخاص واختياراتك في الحياة“. لكن جواهر الفتاة العربية المحافظة، كانت تمشي على السكة التي أعدها الأهل محطة تلو محطة، حتى تصل لبيت زوجها الذي يتم اختياره عادة بعقل الأب، لا بقلبها.

حراك ثقافي

النسيج القوي بين إيلينا وجواهر يعد بمثابة منطقة الحراك الثقافي في الرواية. إيلينا المرأة المتحررة، لا قيد في حياتها على علاقاتها الخاصة، ولا على اختياراتها، وحتى في الحب كان لها أن تختار الشخص العربي، المغاير في العرق والطباع واللون. إيلينا بهذا التحرر تناقش وتعايش جواهر العالقة في الصندوق العشائري، فللقرية على جسدها حق، ألا يشتعل بنار الحب، فهو الحرام بعينه، الجرم الذي قد يكلفها القتل. ذلك الحوار يحرك عقل جواهر، ويحرك قلب إيلينا، كلاهما تقتبس من الأخرى قطعة. هذا التقاطع، حتما، يجعل من مساحة العالم أوسع.

لكل شخصية هدف

تعتمد زيتوني حركة المصور السينمائي في طرحها الفني للرواية، عبر تقسيمات اللقطات الموزعة بين الشخصيات، وما كان مثيرا، اعتمادها قضية خاصة لكل شخصية، وهو ما كان يثير القلق والإرباك لحظة تغيير الضوء على مشهد آخر، وهو ما يحسب للكاتبة. فكان لإيلينا قضيتها الخاصة، أن تحمل وتلد من زوجها الذي تعشقه، قبل أن يلتهم المرض بقية جسدها.

أما جواهر فاهتمت باللحاق بالحياة الطبيعية لأي أنثى، لكنها خسرت أخيرا. وكان رهانها على ملامسة دمية الحب، لأنها كانت تشعر كيف سيكون الحب فارقا في رحلتها أيا كانت نتيجته.

تقول زيتوني، إن ”لم يجمعنا القدر بمن نحب، فسنعيش بتعاسة كبيرة ولن نتحرر من صقيع الوحدة ورماد الحزن، إلا إذا وجدنا من نتقاسم معه نبض قلوبنا ليشاركنا الدمعة والابتسامة والألم حتى الأشياء الصغيرة التي نعشقها تزداد جمالا مع من نحب“.

وكان للابن ”سام“، هدفه التحرري الزائف، وفهمه المختل للحضارة، وتبدل قناعاته الريفية إلى عربية، صنعت منه شخصا أنانيا، كارها لإنجاب الأطفال لا يفكر إلا في المال والمتعة والشهوات. لكن شخصية سام هي عينة مختبر في هذه الرواية، لمراقبة التغيرات التي تطرأ عليها بعد اكتمال بنيان الشخصية. فيخرج للعالم الشاب القروي الخام، ويكون رأيه بعد عودته من بلاد الغرب ”لا أحب أحدا أن يختار لي شيئًا، ولا أحب أن يتدخل أحد في حياتي الشخصية، فيختار لي مثلا أين أسكن، ومتى ستنجب زوجتي أنا أحب أن أبني عشي فوق الشجرة التي أحب، وأسافر وأرجع حين أشاء“.

بينما حوار سام مع أب زوجته ”ديمتري“ المجرب الهارب من عائلته وزوجته للسكر والإدمان، والعائد بعد فوات الأوان، كان قادرا على أن يجعل من شخصية سام، فطرا ناضجا على قِدر. حيث تكتب زيتوني عنه:“استشعر في تلك اللحظة بأن أبوّته نمت في صدره فجأة، وتفتحت كزهرة انتشر أريجها في كل جسده. شعر بأنها شيء جميل، وشعور لا يشبهه شعور، وكأن هناك شخصًا آخر تماهى به يخبره بأنه أصبح أبًا وأمًا في تلك اللحظة التاريخية من حياته“.

من الموضوعات المسكوت عنها في الأدب العربي، والمؤثر طرحها، فكرة تحرر المرأة في مجتمع الشرق، ونيل حقوقها الطبيعية، كما في الغرب، هذا التباين، والصراع العقلي، وتضارب حدود كل مجتمع مع الآخر، تقدمه السورية هند زيتوني بلغة سهلة، وسرد بقوة جذب جادة.