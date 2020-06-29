"رمانة آدم".. نصوص عن الحياة والحب والواجب للسورية سارة برهوم

يجمع كتاب ”رمانة آدم“، الصادر حديثا للكاتبة السورية سارة محسن برهوم، بين دفتيه نصوصا متنوعة عن الحياة والحب والواجب، بأسلوب بسيط يلامس وجدان القارئ.

وتركز نصوص سارة على التفاصيل، وانعكاساتها على الحياة اليومية والشعور، وهموم الأنثى في المجتمع الشرقي، وما تواجهه من تحديات استثنائية.

تقول الكاتبة في أحد نصوصها: ”قد تكون الأنثى أنيقة، وخلف الأناقة فتات، بقايا امرأة كسرتها الحياة مرارا، وتحت كحل عينيها كدمات سهر طويل وبكاء أطول، وما ضحكها المتواصل إلا محاربة لروح تريد أن تنفجر بكاء؛ فكر قليلا قبل أن تحكم“.

وفي نص آخر تقول: ”تخيل بنفسجة مزروعة داخل بحر، تعانق الموج وتروضه، تخيل كل البحار هادئة، تصفعها ألف زوبعة، وتبقى نائمة بفعل بنفسجة“.

وفي المجموعة نلحظ تأرجح المشاعر، حيث الهدوء والسكينة حينا، والصخب والتحدي في أحيان أخرى، لتبقى الكتابة عاكسة لوجدان المبدع وأداته المثلى للتطهير.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“، قالت برهوم: ”أتبعت كل قصة بحكمة، وجمعت العقل والقلب والحزن والأمل، وكل ما يخص المشاعر الإنسانية، ولا أرى بأسا في تمردي على القواعد، هناك فكرة أخرى دفعتني للقيام بهذه الخطوة وجمع نصوصي في كتاب، وهي خوفي من الموت المبكر، الموت قبل أن أحقق أحلامي أو جزء منها، والفكرة الأكبر والأعمق كانت محبة ودعم من حولي“.

وأضافت: ”تكلمت عن الحب والغيرة واليتم والخيانة والجريمة والمراهقة وتأثير الشكل الخارجي، والتعنيف بطريقة سلسة قريبة للواقع“.

وعن سبب اختيارها للعنوان، أوضحت سارة لـ“إرم نيوز“ أن ”العنوان (رمانة آدم) قد يجعلك تشعر أن محتوى الكتاب موجه ضد الرجل، ويحتوي الكتاب على قصة خيانة أو شعور بها لكنها فقط إحدى القصص، وواحدة من آلاف الحالات الموجودة في المجتمع، قصص تعددت أسبابها، والمميز أني تركت نهاية كل قصة مفتوحة لخيال القارئ، لحالته النفسية، فيختمها بأمل أو ألم“.

”رمانة آدم“ من إصدارات دار النمير، سوريا- دمشق، العام 2019، ويقع في 78 صفحة من القطع المتوسط.