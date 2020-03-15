”بوسعي أن أقول“ للعماني لبيد العامري.. مجموعة شعرية ترصد التحول في الإنسان والطبيعة

يتتبع الشاعر العماني ”لبيد العامري“ لحظات التحول والتغير في الطبيعة والإنسان، ويتناول طبيعة العلاقة بينهما في مجموعته الشعرية ”بوسعي أن أقول“ التي صدرت عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 2020.

وينطلق العامري من مساحة لغوية واسعة في تصنيع قصيدته، والتقاطاته الشعرية مرتكزة على التأمل المكثف للمنظر، الصامت غالبا أمامه، فتأملاته تأتي إما لتكمل الشكل أمامه، وإما لتصف لحظات تحولاته وطبيعة صيرورته.

ويميل الشاعر العماني إلى تقطيع شرائح الطبيعة كل على حدة، ليعيد لصقها من جديد بطبيعة شعرية جذابة. فالشمس والبحر والجبال والريح، والبساتين والآبار وغيرها، كلها لها أصوات شعرية حضرت في شعر العامري.

وفي الطريق إلى الشعر، يتلفت العامري كثيرا بالملاحظة الذكية، التي تصنع الفارق وتقيم المفارقات مع الطبيعة والحياة. كما يتعثر بالغصات المتشظية من حوله، تلك النقاط السوداء على الرداء الأبيض التي هي صلب الشعر.

رائحة البخور

ولأن الشعر يقوم على المعرفة، يتبين من باقة العامري الشعرية، استغراقه وقتا بديعا مع طاغور وقصائده، وحكمة محمود غنيم وإيقاعات موزارت، وجدارية محمود درويش، وشجرة الماغوط ومعزوفات شوبان، هذه الرموز، فاحت من شعره مثل رائحة بخور.

وعن أحوال الإنسان في الحياة، تلك التقاطعات مع الداخل الإنساني، أو مع الغير أو الطبيعة، يُلمح اختلاف الركن في كل مرة، الذي يتخذه العامري لمراقبة تغيرات الكون.

ويكتب في قصيدة ”هاجس“، “ الجميع غارق في سباته، فيما أنت وحدك يفترسك الفراغ، فترشقه بحجارة أفكارك العبثية. إلا أنه ثمة هاجس يمارس طغيانه وكأننا ما زلنا نتصارع في بئر مظلمة“.

فلا يستفز الشاعر للكتابة إلا وِحدة، مع هاجس ضاغط على الأعصاب ليفجر ماءها. تلك الحالة التي وصّفها إيميل سيوران بالقول، ”نحن وحيدون في الحياة، لدرجة أننا يجب أن نسأل أنفسنا، ما إذا كان الموت من الوحدة ليس رمزا لوجودنا البشري؟“.

العابرون

وفي مكان آخر يستعيد العامري خطى المارين على هذا العالم، يتتبع أثرها. كما لو أنه ينادي عليهم ليأتوا كجمع، أولئك من أطلق عليهم ”جيل“ فكتب في قصيدة ”أرواح عابقة“، ”دون شعور تجرهم ريح العدم إلى اللازمان واللامكان، وبأسف وحزن أدفع الكأس نخبا لجيل لا تزال روحه تعبق في مكان ما“.

فمن يعبر للمكان الآخر، بعد ظهوره هنا بأثره الثقيل، وبقايا صوته ونظراته المتطايرة في الهواء، يتكثف وجوده مرة أخرى. يكتب في ذلك وديع سعادة ”العابرون سريعا جميلون، لا يتركون ثقل ظل، ربما غبار قليل، سرعان ما يختفي. الأكثر جمالا بيننا المتخلي عن حضوره، التارك فسحة نظيفة بشعور مقعده، جمالا في الهواء بغياب صوته، صفاء في التراب بمساحته غير المزروعة“.

ويعانق العامري المُهمل البعيد، المعزول بفعل التعود وربما القصد، حينما يشق طريقا يكلفه وجوده ويقرنه باسمه، إلى جبل يقبع في المجهول لكنه الشغف، يستحيل إلى فلسفة كينونته، فيكتب في قصيدة ”واثق الخطى“، ”في منطقة جبلية نائية لا أثر فيها لحياة، يعبد له طريقا باسمه ليسير عليه، وحده واثق الخطى، بعد حين تستحيل الجبال خمائل وبساتين، إجلالا له بينما يتلاشى الضباب السديمي إزاء شمس بازغة“. فالمعرفة الفارقة تصنع من المناطق النائية، التي لا يرتادها الجميع.

ويحاور العامري بلغته الانسيابية لحظة الانا معه نباتاتك الضارة“.. هذا النهر الذي يطهر نفسه بنفسه، كما تفعل مصغرات كثيرة في الطبيعة، هذه التحولات يراقبها الشعر جيدا.

وأردف العامري مع السوائل في لحظة أخرى، فاختلاف الموقع الجغرافي، مع ترابط الأجساد خيالًا بفعل اللهفة والاشتياق، هذا الحزن يوصفه الشاعر بومضته، ”آهات ودموع المتألمين هناك تستحيل ريحًا ومطرًا هنا“.