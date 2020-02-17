تدشين موسوعة ”تاريخ عُمان عبر الزمان“ في معرض مسقط الدولي للكتاب‎

بالتزامن مع اليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولي للكتاب، تستعد سلطنة عُمان الأسبوع القادم لتدشين موسوعة ضخمة تسرد تاريخ البلاد عبر القرون.

وقال وزير الإعلام عبد المنعم بن منصور الحسني في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن افتتاح المعرض سيقام مساء يوم السبت 22 فبراير/ شباط بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأضاف أنه في ذات المساء سيتم إطلاق (موسوعة تاريخ عمان عبر الزمان) التي تحتضن بين دفتيها ”تفاصيل تاريخ عمان منذ قبل التاريخ، والمراحل التاريخية المختلفة، وصولا إلى العصر الحديث“.

وتشارك في المعرض 946 دار نشر، من بينها 676 دارا بشكل مباشر من 32 دولة و270 دار نشر بشكل غير مباشر عن طريق التوكيلات.

وقال الحسني إن المعرض سيقدم في هذه الدورة 25 مبادرة جديدة في الفكر والثقافة، على أن يعلن في حفل الختام أفضل خمس مبادرات ستتم رعايتها على مدى عام كامل.

وكشف منظمو المعرض ملامح البرنامج الثقافي للدورة القادمة والذي سيضم 86 فعالية، مع التركيز على شخصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد كشخصية محورية للبرنامج.

وقال حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: ”لقرب موعد إقامة الدورة من فترة الحداد على السلطان قابوس، فقد تم تخفيض جوانب عدة من البرامج وإلغاء بعضها مثل الفنون والموسيقى وغيرها“.

وأضاف أن البرنامج يضم 15 ندوة و11 محاضرة وسبع أمسيات شعرية وعشر جلسات حوارية و31 ورشة عمل وعشرة عروض علمية، بجانب الأنشطة الخاصة بضيف الشرف والأجنحة الرسمية.

ويكرم المعرض في هذه الدورة ثلاث شخصيات بارزة في سلطنة عمان، هي: آمنة ربيع بمجال الدراسات المسرحية، وعبد الرحمن بن علي الهنائي بمجال التصوير الضوئي، ووفاء بنت سالم الشمسي بمجال أدب الطفل.

ويعد معرض مسقط الدولي للكتاب من أبرز المعارض العربية من حيث جودة الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى دعمه الكبير لحركة النشر والتوزيع حول العالم.