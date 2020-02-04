الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها القصيرة لعام 2020

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف) يوم الثلاثاء قائمتها القصيرة لدورة 2020 والتي ضمت 6 أعمال من الجزائر ولبنان وسوريا ومصر والعراق.

وضمت القائمة روايات ”حطب سراييفو“ للجزائري سعيد خطيبي، و“ملك الهند“ للبناني جبور الدويهي، و“الحي الروسي“ للسوري خليل الرز، و“فردقان“ للمصري يوسف زيدان، و“الديوان الإسبرطي“ للجزائري عبدالوهاب عيساوي، و“التانكي“ للعراقية عالية ممدوح.

واختيرت هذه الأعمال من بين 16 رواية وصلت إلى القائمة الطويلة في ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء الإعلان عن القائمة القصيرة خلال مؤتمر صحفي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش المغربية بحضور لجنة التحكيم المشكلة برئاسة الناقد العراقي محسن جاسم الموسوي وعضوية الصحفي اللبناني بيار أبي صعب والباحثة الروسية فيكتوريا زاريتوفسكايا والروائي الجزائري أمين الزاوي والإعلامية المصرية ريم ماجد.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان ”تقدم القائمة القصيرة لهذه الدورة ست روايات تتنوع آليات السرد فيها كما تتنوع موضوعاتها والفضاءات التي تدور فيها أحداثها زمانا ومكانا“.

وأضاف أنه ”على الرغم من هذا التنوع فإن شؤون الإنسان العربي في ماضيه وحاضره تبقى شاخصة في أجواء من السرد التخييلي الذي يطحن القارئ طحنا في بطئه في بعض الأحيان أو يعدو به عدوا سريعا إلى عوالم من الألم الذي لا يبارح النفوس في أحيان أخرى، وأيا كانت الوجهة فالتجربة بالرغم من بطء المسير التخييلي أو سرعته واحدة، مآلها البحث عن معنى يفسر ما يدور بحثا عن الانفكاك من الراهن بكل أطيافه“.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار تقدمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات تحت رعاية مؤسسة جائزة البوكر في لندن.

ومن المنتظر إعلان الرواية الفائزة في 14 من أبريل نيسان عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.