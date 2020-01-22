بمشاركة 38 دولة.. مصر تفتتح الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب‎

افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ليكون جاهزًا لاستقبال الجمهور بدءاً من غد الخميس.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من الأجنحة بالمعرض برفقة وزيري الثقافة والإعلام وعدد من المسؤولين، كذلك كبار الكتاب والصحفيين.

ويحمل المعرض هذا العام شعار ”مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع“، بمشاركة 38 دولة وناشرين عرب وأجانب، وضيف الشرف دولة السنغال، وشخصية العام هو المفكر الراحل الدكتور جمال حمدان، كشخصية المعرض.

ويشارك في المعرض هذا العام 900 دار نشر، و255 من الناشرين العرب، و398 دار نشر، بعدد أجنحة يبلغ 808 أجنحة بزيادة 86 جناحا عن العام الماضي، و925 فاعلية، لتبدأ الفعاليات يوميا من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء حتى يوم 3 فبراير المقبل.

ويعد معرض الكتاب من أكبر وأهم الفعاليات الثقافية التي تقام في مصر والشرق الأوسط سنوياً خلال إجازة نصف العام الدراسي، حيث يستقبل المعرض قرابة 3 ملايين مواطن، إلى جانب توافد الأسر للمعرض للاطلاع على كل ما هو جديد وشراء كتب الأطفال، والكتب الثقافية المتنوعة.

كما تقام الفعاليات والندوات الثقافية والفنية والسياسية بحضور شخصيات عامة وفنانين، إلى جانب تنظيم حفلات التوقيع للكتاب، للاحتفال بإصدار وطبع الكتب الجديدة.

وبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1969، عندما قرر وزير الثقافة الراحل الدكتور ثروت عكاشة، حينها، الاحتفال بالعيد ثقافيا، وكلف الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب.