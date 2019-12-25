الصين تعتزم إعادة تفسير الكتب والنصوص الدينية في البلاد‎

تعتزم الصين إعادة تفسير الكتب والنصوص الدينية في البلاد بما يتناسب مع أفكار الحزب الشيوعي الحاكم.

وأفادت وسائل إعلام صينية، يوم الأربعاء، بأن الحزب الحاكم أعطى في اجتماع له مع ممثلي الجماعات الدينية والعقائدية في البلاد تعليمات بإعادة تفسير الكتب والنصوص الدينية بما يتناسب مع أفكار الحزب الشيوعي الحاكم وظروف العصر الحالي.

وذكرت أن الاجتماع رفيع المستوى جرى في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحضور وانغ يانغ كبير المستشارين السياسيين الصينيين، ودُعي إليه ممثلون عن المنظمات الدينية في البلاد.

وأكد وانغ خلال الاجتماع أن السلطات الدينية ينبغي لها أن تتبع توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتفسر الأيديولوجيات المختلفة الخاصة بالأديان بما يوافق ”القيم الأساسية للحزب“ و“متطلبات العصر“.

وفي حديث لصحيفة ”لو فيجارو“ الفرنسية، قال الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية رين يانلي: إن ”اجتماع بكين الذي حضره ممثلو المنظمات الدينية المختلفة سيزيد من سيطرة الحكومة على الأديان“.

وأضاف يانلي أن ”التشديد في السيطرة على الأديان سيكون له تأثير سلبي“.

وأكد ضرورة أن تركز الحكومة الصينية على الاقتصاد والمجتمع عوضا عن السيطرة على الأديان.

بدوره، قال المؤرخ الصيني تشانغ ليفان: إن ”النظام الشيوعي يرى في الأديان والمذاهب إيديولوجيات منافسة له“.

وجاء اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني مع ممثلي المنظمات الدينية وسط اتهامات لاذعة توجه للصين بخصوص تعاملها مع أقلية الأيغور المسلمة التي توجد غرب البلاد في منطقة شينجيانغ.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم ”شينجيانغ“، أي ”الحدود الجديدة“.

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.