سفير تونس لدى الأردن يطالب الكتّاب العرب بالتركيز على ”أمهات القضايا“‎ (فيديو إرم)

طالب السفير التونسي لدى الأردن، خالد السهيلي، الكتَّاب العرب، بالتركيز على ما وصفها بـ“أمهات القضايا“ العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك، خلال مقابلة للسهيلي مع ”إرم نيوز“، على هامش افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب، أمس الخميس.

وتحل تونس ضيفة شرف على الدورة الـ 19 من معرض عمان الدولي للكتاب، وإزاء ذلك قال السهيلي إن“المشاركة التونسية كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب تأتي من منطلق قناعة تونس بأهمية الثقافة كأداة للتواصل وجسر لتقريب الشعوب“.

وطالب السفير التونسي، الشباب العرب، بـ“التمسك بالقراءة، والاعتناء بالكتاب، لأنه السبيل الوحيد لنجاة الأمة العربية“.

واعتبر أنه لا يوجد اختلاف بين الثقافة في دول المشرق والمغرب العربي، إذ تجمعها الأفكار والتوجهات ذاتها، وسيبقى الكتاب حلقة وصل بين الكُتّاب العرب.

وانطلقت فعاليات معرض عمَّان الدولي للكتاب الـ 19، والذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمشاركة 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية.

وجاءت هذه الدورة من المعرض بعنوان ”القدس عاصمة فلسطين“.

وقال وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان، في كلمة الهيئة الاستشارية للمعرض:“الثقافة هي بمثابة الدبلوماسية الشعبية، والقوة الناعمة للدول، لأنها قادرة على إذابة الجدران، وبناء الجسور بين الشعوب والمجتمعات“.

وأضاف:“وجود المعرض بصفته العربية يعد جزءًا رئيسًا من المقاومة والممانعة العربية بصورتها الحقيقية التي تضع الثقافة في مواجهة الظروف الراهنة سياسيًا ودوليًا وإقليميًا، والتحديات التي تعصف بالأمن الإقليمي من حولنا، إذ ما زال هناك متسع، ومساحات ثقافية للعرب للقاء الثقافي، والحوار الثقافي للشراكة والتشارك واللقاء على قاعدة الثقافة“.