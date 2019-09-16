”عسس في ليل لا ينعس“ جديد نوزاد جعدان المسرحي

صدر نص مسرحي جديد عن دار ”أمل“ الجديدة يحمل عنوان ”عسس في ليل لا ينعس“ للشاعر السوري نوزاد جعدان، وهي مسرحية تتألف من 3 فصول، بواقع 106 صفحات.

و“عسس في ليل لا ينعس“ نص مسرحي يتلمس حالة الخراب التي أصابت إحدى المدن المتخيلة واستشراء الفساد فيها ضمن شخصيات إشكالية بقالب عبثي، وتأتي ليس بوصفها عملًا فنتازيًا أو سرياليًا بقدر ما تلامس أرض الواقع، كما تحمل في طياتها كوميديا سوداء تحيا فيها شخوصها المسرحية بلا أسماء عدا الشخصية المحورية شهريار، الذي يكون سبب البلاء، وفق تعبير ساخر عن المرحلة الراهنة لكثير من الأوطان والأحداث التي يمر بها العالم.

كما يضم الكتاب مسرحية قصيرة من فصل واحد بعنوان ”المخادع مرآة المخادع“، وهو نص مسرحي يبحث قضية النفاق والخداع عبر ديالوج يجري بين ممثلة ومهرج.

من الجدير بالذكر أن المسرحية وصلت إلى القائمة الطويلة في جائزة ”راشد بن حمد الشرقي“ بدورتها الأولى في الفجيرة، كما تعد المسرحية النص المسرحي الثالث لجعدان بعد مسرحيته ”بطولة مطلقة“ التي وصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة ”كاتب ياسين“ الجزائرية، التي صدرت عن دار ”أمل“ الجديدة عام 2017، ونصه المسرحي الأول ”وطن شبه منحرف“ الحائز على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي الصادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وتعد المسرحية المنتج الإبداعي الثاني عشر الصادر لجعدان بعد 4 مجموعات شعرية ”حائطيات طالب المقعد الأخير“، عن دار فضاءات الأردنية، و“أغاني بائع المظلات“، عن دار الفرقد السورية، و ”سعيد جدًا“، عن دار نينوى السورية، و ”سكاكين أليفة“، عن دار أمل الجديدة، ومجموعة قصصية بعنوان ”خزانة ترابية“ عن دار الياسمين في الإمارات العربية المتحدة، ورواد السينما الهندية، ومجموعة من الترجمات، منها ”مختارات من الشعر العالمي“ مع دار ”نبطي“ الإمارات العربية المتحدة، و“منتخبات شعرية“ للشاعر التركي جاهد صدقي طارانجي مع دار ”الآن ناشرون“، ورواية ”ديفداس“ الهندية مع دار ”أمل“ الجديدة.