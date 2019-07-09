بذكرى غسان كنفاني.. رام الله تحتضن الكتَّاب العرب في ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية

احتضن المسرح البلدي في رام الله عشرات الكتَّاب والروائيين الفلسطينيين والعرب، يوم أمس الإثنين، في افتتاح ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، والذي واكب انطلاقه ذكرى رحيل الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.

ويشارك في الملتقى روائيون من 12 دولة عربية، هي: مصر، والأردن، واليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا، والسودان، والجزائر، والمغرب، وتونس، والكويت، وسلطنة عُمان، إضافة إلى روائيين فلسطينيين من الداخل والخارج.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف خلال كلمة الافتتاح:“نحتفل معكم اليوم بانطلاق ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية والذي يأتي مع الذكرى السنوية لاستشهاد قلم فلسطين وراوي حكايتها، الروائي والمناضل الكبير غسان كنفاني“، مضيفًا:“في ذكرى رحيل غسان نجتمع اليوم لنقول له إن الحكاية باقية، والراوي لم يمت“.

وأودى تفجير سيارة في الـ8 من شهر تموز/يوليو في العام 1972 بحياة كنفاني في لبنان حيثُ كان يعيش، ليرحل عن عمر ناهز 36 عامًا تاركًا إرثًا كبيرًا من المؤلفات الروائية، والمقالات الصحفية.

وقال الوزير أبو سيف:“يسعدنا اليوم أن نحتضن في الملتقى العديد من الضيوف العرب“، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية امتنعت عن إصدار التصاريح اللازمة لعبور البعض منهم إلى الأراضي الفلسطينية.

وبعد الكلمات الرسمية شمل برنامج الافتتاح فقرة فنية قدمتها فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية، فيما تتواصل ندوات وجلسات الملتقى حتى يوم 12 من شهر يوليو/تموز الجاري في مدن: رام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والبيرة.