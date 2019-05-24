أوباما يؤجل إصدار كتابه بسبب غيرته من ميشيل

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تأجيل إصدار كتابه حتى انتخابات الرئاسة لعام 2020؛ بسبب رغبته في التفوق على زوجته ”ميشيل“.

ويحرص باراك أوباما على التفوق وعلى نجاح كتاب زوجته ”وأصبحت“ الذي صدر في 2018، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفيما كانت دار نشر ”راندوم هاوس“ تأمل بنشر مذكرات الرئيس الأمريكي السابق هذا العام، إلا أنها أبلغت بأن الكتاب الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن سيظل مؤجلًا حتى عام 2020 في ذروة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأفادت مصادر أن أوباما يشعر بالمنافسة بشكل خاص بعد أن أصبحت مذكرات ميشيل السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا على الإطلاق بعد بيع 10 ملايين نسخة.

وقالت المصادر إن الرئيس السابق سيُشير في مذكراته إلى أنه كتب هذا الكتاب بنفسه، بينما استخدمت ميشيل ”كاتب مؤجر“.

وكشفت الصحيفة أن ميشيل وباراك عبرا عن رغبتهما في السابق بأن تُصبح مذكراتهما الأكثر مبيعًا، لذا رغبا في العزلة الكاملة لإكمال كتاباتهما واستأجرا منزلًا في بالي لإنجاز المهمة.

يُذكر أن مذكرات ”وأصبحت“ تتحدث عن حياة السيدة الأولى السابقة، ابتداءً بطفولتها في شيكاغو وانتهاءً بالبيت الأبيض وما بعده.

ويتألف الكتاب من 400 صفحة وتُرجم إلى 30 لغة منها العربية، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع أمازون نوفمبر 2018.