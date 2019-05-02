المصري خالد لطفي يفوز بجائزة اتحاد الناشرين الدولي‎

قال اتحاد الناشرين الدولي، اليوم الخميس، إنه منح جائزته السنوية للمدافعين عن حرية النشر لعام 2019 للمصري خالد لطفي، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن بسبب نشره كتابًا مترجمًا في القاهرة.

وقال محامون لرويترز، إن محكمة استئنافية عسكرية أيدت في فبراير شباط، حكمًا بسجن لطفي (38 عامًا)، وهو صاحب مكتبة ودار تنمية للنشر، خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي نشر أخبار كاذبة عمدًا وإذاعة أسرار دفاعية من خلال تداوله وبيعه لكتاب (الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل)، دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

ويتحدث الكتاب، الذي ألفه الإسرائيلي يوري بار جوزيف، عن أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وقال كرايستن إينارسون رئيس لجنة حرية النشر بالاتحاد الدولي للناشرين: ”يقف مجتمع النشر الدولي مع خالد لطفي، علينا أن ندعم زملاء لطفي الناشرين في مصر حتى لا يؤدي سجنه إلى الخوف وفرض الرقابة الذاتية في بلد له مثل هذا الثراء التراثي“.

وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 10 آلاف فرنك سويسري اسم الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير.

وناشد خوسيه بورجينو الأمين العام لاتحاد الناشرين الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منح لطفي عفوًا رئاسيًا.

وقال محمود شقيق خالد لطفي ردًا على طلب من رويترز للتعليق على الجائزة: ”نأمل أن تساهم الجائزة في حصوله على عفو رئاسي وإسقاط حكم الحبس؛ لأنها دليل جديد على السمعة الحسنة التي يتمتع بها ومساهمته في خدمة القارئ“.

وقال محامو لطفي إنه يتبقى أمامه فرصة أخيرة، وهي الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العليا العسكرية.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم جائزة ”فولتير“ للمدافعين عن حرية النشر، في 21 يونيو حزيران، خلال معرض سول الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية.