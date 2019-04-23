فوز رواية ”بريد الليل“ للبنانية هدى بركات بالبوكر العربي

فازت رواية ”بريد الليل“ للبنانية هدى بركات بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها الـ12، التي أعلنت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

والجائزة التي تأسست في عام 2007 هي الأبرز والأعلى قيمة عربيًا بمجال الرواية، إذ تحصل كل رواية من الروايات الـ6، التي تصل إلى القائمة النهائية على 10 آلاف دولار بينما تحصل الرواية الفائزة على 50 ألفًا إضافية مع ترجمتها للغة الإنجليزية.

وقال الناقد المغربي شرف الدين ماجدولين رئيس لجنة التحكيم، ”تعبر رواية (بريد الليل) عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي وقدرتها على تصوير العمق الإنساني، ويتمثل تحديها الكبير بأنها استخدمت وسائل روائية شائعة وأفلحت في أن تبدع داخلها وأن تقنع القارئ بها“.

وتفوقت ”بريد الليل“ على منافساتها في القائمة القصيرة ”الوصايا“ للمصري عادل عصمت، و“صيف مع العدو“ للسورية شهلا العجيلي، و“النبيذة“ للعراقية إنعام كجه حي، و“بأي ذنب رحلت؟“ للمغربي محمد المعزوز، و“شمس بيضاء باردة“ للأردنية كفى الزعبي.

ويأتي إعلان الجائزة التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عشية افتتاح الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.