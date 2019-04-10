الكاتبة العُمانية جوخة الحارثي تتأهل إلى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر

اختيرت النسخة الإنجليزية من رواية ”سيدات القمر“ للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي، ضمن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية 2019 في بريطانيا، والتي تمنح سنويًا للأعمال المترجمة.

وصدرت ”سيدات القمر“ بالعربية في 2010، وترجمتها إلى الإنجليزية لاحقًا المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلين بوث بعنوان ”أجرام سماوية“ (سيلستال باديز).

وللكاتبة العُمانية (41 عامًا) الحاصلة على درجة الدكتوراة في الأدب العربي من جامعة أدنبرة نحو 10 مؤلفات، منها 3 روايات، وسبق لها الفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الرواية العام 2016.

وضمت القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية 5 أعمال أخرى مترجمة لمؤلفين من: فرنسا، وألمانيا، وبولندا، وكولومبيا، وتشيلي.

ونقل الموقع الرسمي للجائزة عن رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز قولها:“تتجلى الحكمة في كل أشكالها هنا، وأرغمتنا الحكايات غير المتوقعة والعصية على التنبؤ باختيار هذه القائمة القصيرة القوية“.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها المؤلف والمترجم معًا.

ومن المنتظر إعلان اسم العمل الفائز خلال حفل يقام في لندن يوم 21 أيار/ مايو.