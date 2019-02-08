سعداوي لـ”إرم نيوز”: روايتي الجديدة “الآنسة D” نهاية هذا العام 

قال الكاتب والروائي العراقي، أحمد سعداوي، إنّ معرض بغداد الدولي للكتاب “نشاط مرتبط بصوت العراق أمام العالم، وهو أكبر فعالية أو تظاهرة ثقافية شعبية قائمة على الجمهور نفسه”.

وأضاف خلال تصريح لـ “إرم نيوز” على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض في دورته الثالثة أنّ “المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا جدًا، وأنّ هذه الدورة أفضل بكثير من سابقاتها”.

وتحدث ردًا على سؤال حول توقيع مجموعته “الوجه العاري داخل الحلم” في المعرض، وعن تجربته مع هذا النوع الأدبي، حيث قال:”لم أتوجه حديثًا للقصص، بل كتبت بشكل مستمر خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، ونشرت على المواقع، وفي الصحف الأدبية، والعديد من الصحف”.

وتابع:”حاليًا لدي كتاب شعري جاهز، ولكنني لن أنشره .. أما بخصوص (الوجه العاري داخل الحلم) الكتاب القصصي الأخير، فإنني أزعم أنه ليس كتابًا قصصيًا عاديًا، بل هو كتاب سميك في وحدة موضوع، فقد يتضمن قصصًا عن عشرة أحياء في بغداد، وفي فضاء مكاني واحد، وهذه تجربة مميزة وفيها إضافة إلى تجربتي”.

وعن رواية “فرنكشتاين في بغداد”، قال سعداوي إنّها صدرت إلى الآن باثنتي عشرة لغة، من بينها:”التركية، واليابانية، والإسبانية، والنسخة الروسية ستصدر قريبًا”.

وأضاف:”في النهاية ستصدر الرواية بـ 34 لغة، حيث وقّعت عقودًا مع دور نشر من مختلف الدول، والآن أعمل على إعداد سيناريو لمسلسل من عشر حلقات، وستتحول الرواية إلى مسرحية في لندن مطلع العام ٢٠٢٢، وعمومًا الرواية حققت نجاحات في مختلف المجالات، وآمل أن تنجح بما هو قادم”.

وأشار إلى أنّه “يعمل الآن على تأليف رواية تحمل عنوان (الآنسة D)، ومن المؤمّل أن يتم إصدارها هذه السنة، ونشرها في العام ٢٠٢٢”.