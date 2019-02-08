بمشاركة 35 دولة و3 ملايين زائر.. مصر تستعرض نتائج معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، نتائج معرض القاهرة الدولي للكتاب “دورة اليوبيل الذهبي” الذي استمر في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني حتى 5 فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد حالة جدل صاحبت إعلان نقل المعرض من أرض المعارض إلى منطقة التجمع هذا العام، ورفض بعض دار الكتب المشاركة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء “إنفوغراف” تبرز من خلاله أهم المعلومات بشأن معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام شاركت به 35 دولة “10 دول إفريقية، و16 دولة آسيوية، و7 دول أوروبية، و2 ‏من الأمريكتين”، وذلك مقارنة بـ27 دولة في الدورة 49 من المعرض.‏

وأضاف البيان أن عدد دور النشر التي شاركت بالمعرض هذا العام بلغت 749 دار نشر، وذلك مقارنة بـ696 دار نشر في العام السابق للمعرض، في حين بلغ عدد الناشرين ‏1724 ناشرًا مقارنة بـ849 ناشرًا في العام السابق للمعرض، كما وصل عدد إصدارات وزارة الثقافة التي قام رواد المعرض بشرائها أكثر من 250 ألف كتاب، معلنًا استقبال المعرض هذا العام لأكثر من 3 ملايين زائر طوال فترة انعقاده.

وفي نفس السياق، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية وورش الأطفال التي أُقيمت خلال فترة المعرض بلغت ‏1465‏‏، مقسمة إلى ‏408 ندوات ثقافية، و‏154 احتفالية فنية، ‏‏و58 حفلًا بالمسرح الكبير،‏ ‏و31 عرضًا مسرحيًا بقلعة التجارب المسرحية، ‏و26 عرضًا لأفلام مختلفة بقاعة السينما، ‏و13 عرضًا وورشة بقاعات الفنون البصرية والورش، ‏و26 عرضًا فنيًا شعبيًا بركن الفنون الشعبية”، فضلاً عن ‏554 حفلة توقيع، وأخيرًا ‏349 ورشة وعرضًا فنيًا للطفل.‏‏

يذكر أن حالة من الغضب انتابت البعض بعد نقل المعرض إلى منطقة التجمع، بدلًا من أرض المعارض بسبب صعوبة المواصلات، وبُعد المعرض عن وسط القاهرة، ورفض دور النشر بسور الأزبكية المشاركة فيه هذا العام، وتنظيم معرض مواز للجمهور في بعض مناطق القاهرة.