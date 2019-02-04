تصدر لافت للسيدات بين زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

شهدت الدورة الخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ظاهرة جديدة، بتفوق عدد الزوار النساء بشكل لافت طوال أيام المعرض، بشكل أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وأرجع البعض أسباب التفوق النسائي إلى المساحة الزمنية المتوفرة لهن والتي تسمح لهن بالقراءة، فضلًا عن محاولات تثقيف الأم التي تقوم بدور التربية للأطفال، فيما يتمثل العامل الثالث في المنافسة التي يركزن عليها مع الرجال في المجالات العلمية.

وفي أحاديث متفرقة لـ “إرم نيوز”، أرجع عدد من الفتيات المشاركات في المعرض أسباب الزيادة إلى وعي البنات أكثر بأهمية الثقافة والتعليم من أجل تربية النشء، لا سيما أن طرق التربية حاليًا تختلف عن الأجيال السابقة وتحتاج إلى التماشي مع الثقافة الحديثة.

وأضفن أنّ البنات يرغبن في إثبات كفاءتهن ووجودهن لتغطية النواحي المعرفية وتنمية القدرات العلمية، لإخراج أفضل ما لديهن للمنافسة في عالم الثقافة والمنافسة في سوق العمل، ولفت كثير منهن إلى أنّ “الأم تثقف نفسها من أجل أولادها، لذلك يقبلن على كتب تعليم الأولاد، وكتب علم النفس، والكتب التربوية والإدارة”.

وتشير المؤشرات الأولية لمعرض الكتاب في نسخته الحالية إلى ارتفاع المبيعات، مقارنةً بتراجع المبيعات التي أصابت الدورات السابقة، ما دفع العديد من دور النشر الخاصة وهيئات وزارة الثقافة المصرية للإعلان عن خصومات تتراوح ما بين 25 إلى 50%.

و”معرض القاهرة الدولي للكتاب” ينظم سنويًا منذ عام 1969، ويعد أضخم حدث ثقافي في مصر، وأحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.