جمال القيسي يوقع “قسم البنفسج” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

أقامت دار “آلان ناشرون وموزعون” حفل توقيع لرواية “قسم البنفسج” للروائي الأردني جمال القيسي بقاعة حفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

و”البنفسج” هو عنوان أقسام مستشفى خاص، تدور الرواية داخله، إذ يحمل العنوان مفتاحًا دلاليًا لمتن الحكاية التي يسردها الراوي، بالإضافة إلى احتواء الرواية على بُعد سياسي وأشخاص سياسيين في رمزية على الأحداث التي شهدها المحيط العربي خلال الفترة الأخيرة.

وتتناول الرواية تفاصيل الحياة اليومية للنزلاء في مستشفى للأمراض العقلية من خلال قصص غرائبية تفوق الخيال إلا أنها واقعية وتنتمي إلى الكوميديا السوداء.

كما تحتوي الرواية على مضامين اجتماعية ونفسية وسياسية وصوفية، وتنتصر لقيم الحب والخير والتسامح، ضد الكراهية والشر وصدمة الموت والخيانة.

ويعد “القيسي” أحد الروائيين الأردنيين وهو من مواليد عمان 1970، وشغل عدة مناصب منها رئيس المركز الثقافي العربي، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، كما صدرت له مجموعة من الإصدارات في مجال القصة منها “ليل أبيض – كلام خطير – شرفة أرملة” وفي الرواية “الخيط الأسود” وفي النصوص “أحوال القلب – لا رايات بيضاء”.