بعد عامين من وفاته بظروف غامضة.. توقيع ديوان “بَلْ” للصحفي اليمني محمد عبده العبسي

تستعد شقيقة الصحفي اليمني الراحل محمد عبده العبسي، صفاء العبسي، لتنظيم حفل توقيع ديوان شعري بعنوان “بَلْ”، كان العبسي قد أنجزه قبل وفاته.

الديوان والذي يحمل في طياته العشرات من القصائد التي كتبها العبسي، يمثل الإصدار الأول لمؤسسة “أروقة” والثاني الذي يصدر للعبسي بعد ديوانه الأول “وحيدًا كالقطرة.. جميعًا كالأمطار” عن دار أزمنة عمَّان.

ومن المتوقع تنظيم حفل توقيع الديون “بل” عبر شقيقات العبسي في جناح مؤسسة “أروقة” بمعرض القاهرة الدولي، الخميس المقبل.

وتوفي الصحفي العبسي بشكل مفاجئ في 20 ديسمبر 2016، حيث ظلت شبهات جنائية تحوم حول وفاته، ولاحقًا أظهرت التحقيقات والفحوصات النهائية للطب الشرعي، أن العبسي توفي مسمومًا ومختنقًا بغاز أول أكسيد الكربون.

واتهم زملاء الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي، قيادات من الحوثيين بـ”اغتياله” بسبب ما قالوا إنه “تحقيق استقصائي كان يجريه العبسي وكشف عن فساد تورط فيه مقربون من زعيم جماعة الحوثي”.

ويعد “العبسي” من أهم الصحفيين الاستقصائيين في اليمن، ونشر على مدى السنوات الماضية تحقيقات كشفت الكثير من صفقات الفساد خاصة الفساد في القطاع النفطي اليمني.