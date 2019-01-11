الشيخ محمد بن راشد يُشهر كتابه الجديد “قصتي”.. وهكذا ردّ نجله على الإهداء

أشهرَ نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، كتابه الجديد “قصتي”، مهديًا نسخة منه إلى نجله وليّ عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ناشرًا مقتطفات من الكتاب الذي سيصدر قريبًا:”خمسون قصة في 50 عامًا، سيرة ذاتية غير مكتملة.. كتابي الجديد “قصتي””.

من جهته، نشر وليُّ عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، صورة لإهداء والده على الكتاب الذي جاء فيه:”إلى ابني، وعضدي، وصديقي، حمدان بن محمد.. حكيت لك الكثير من تجاربي في الحياة.. وتركت بعضها لأسردها هنالك. فهنا خمسون قصة.. تمنياتي لك بقراءة ممتعة. المحب لك دومًا محمد بن راشد آل مكتوم”.

وردَّ وليُّ عهد دبي بالقول:”ابنك الذي قلّدته اليوم وسام، عضيدك، وصديقك.. سيبقى وفيًا ما دام للوفاء قلب ينبض بالحياة. حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”.