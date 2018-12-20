قراءة في كتاب “عن الحب والموت” لباتريك زوسكند

الحب مسافة إلى العمق، زيادة في معرفة الذات، لا نية في التمدد على ظهر العالم، بل الاكتفاء بأقل حجم من الممكن أن يكون، تلك الحالة الشمولية للفهم، والإجابة الغريبة عن أسئلة النقص، رغبة في الاكتمال.

على القرب من الحب يتفرَّع غموض الموت من الشجرة ذاتها، حيث السؤال الأكبر، هو ألـ ما خلف كل حياة، الانتقال إلى مكان لم تطأه حاسة، لتفند لنا الصور بالطريقة التي نتفهمها، وندمجها ضمن حدود المنطق، انشقاق كلي عن السرب المستمر، إلى التوقف والصمت المحمّل بالأسى.

يبدأ الحب في النمو مع الإنسان، من خلال التركيبة الحسية التي تشكل عليها تكوينه من استجابات نفسية واجتماعية، تبعًا لتركيبه، وبيئته. ينمو الحب في جسد الإنسان مثل شتلة تحتاج إلى كل ما يدعم بقاءها، وإلا خفتت وماتت!، موت الحب، وحب الموت، ونقول: أحبك حتى الموت، وأموت في حبك. إلى هذه الدرجة الحب متلاصق مع الموت!هل الحب أمرٌ كوني، أو أنه شيء عادي لا يمكنه التحكم بمصير الإنسان؟ ما الذي يدفع الإنسان لتذكر الموت وقت الحب؟ وهل هذا من الطبيعي؟ هذا ما يقدمه الروائي الألماني باتريك زوسكند، ويحاول مناقشته من خلال كتابه “عن الحب والموت”، بترجمة من نبيل الحفار، والصادر عن دار المدى، عام 2017.

“زوسكند” يقدم ما يشبه البحث النقدي الأدبي حول تداخل الحب والموت، ويحاول أن يقدم الإحساس بالحب بشكل مغاير، وليس كما تناوله أفلاطون بصخب سيطرته على الإنسان، وتحكمه بمصيره، تناولًا كان من باب التبجيل والتقديس، إنما يقف زوسكند خارج الحب ليصفه بالشيء الأكثر حيرة في الحياة وعن القصور في وصفه يتحدث، كأنه لغز غير قابل للحل، لكنها تأويلات لا أكثر، واعتبر زوسكند الحب الأكثر شراكة مع الموت في نسبة الغموض.

جنون

يستغرب “زوسكند” من شدة انشغال الإنسان بالحب على مر العصور، وعن الفن الذي يعتبر وهج العاطفة والحواس، يحاول زوسكند أن يربط الحب بالمعرفة، فيقول : “الشعراء لا يكتبون عن ما يعرفونه، بل عن ما لا يعرفونه حق المعرفة”.

في المأدبة لأفلاطون حاول تقديم أبسط التعريفات للحب بأنه ما يملأ النفس أو يفرغها من الانسجام، وسقراط يقدم الحب على أنه ذهولٌ، وجنونٌ محبَّبٌ.

حمل ووضع

ويتناول من “المأدبة” فكرة الحمل والوضع في الجمال، إذ إن ما يتبقى من الإنسان هو الذي يمكن أن يصوغه الفن، فأتى في المأدبة لسقراط: “كل ما ندعوه إبداعًا، هو حصة الإنسان في الوجود”.

زوسكند امتلك القدرة على السخرية من اعتبار الحب بالأمر الأكثر سموًّا، وامتلاكه مادة الخلاص، وأن فيه شيئًا ألوهيًّا، منذ ألفين وخمسمائة عام، من قبل كل من يؤلف أو يغني.

ويتمازج “زوسكند” مع ما طرحه أفلاطون بأن الحمقى لا يطمحون إلى الخير والجمال، والسعادة الإلهية، وكذلك الحكماء، لأنهم لديهم كل ذلك، ويقول زوسكند: “أولئك إذن فحسب، ألْـــــــــــ ما بين، الذين يقفون في المنطقة الوسطى، بين الحماقة والحكمة، هم من يطمحون للجمال. وقد قام بطرح عدة أمثلة للفهم الخاطئ لمعنى الحب، حين انتقد الزوجين اللذين قبَّلا بعضهما عند إشارة المرور بشكل مبتذل، وتسببا في إزعاج الجميع وإيقاف الحالة المرورية. وتساءل عن النموذج الذي يمثل النشوة، وعن الفرق بين ذلك والحب الحسي. في قصة المطعم، وراح إلى أن قصة النادل والكاتب، ليست هي الطريقة الفضلى لتعريف الحب. زوسكند وبطريقة مثيرة، يسخر مما يصيب عقل الإنسان من غباء حين يحب، ويسخر من نفسه، حين يتفقد رسائله القديمة، ويعزو السبب في عدم القدرة على محاورة العاشق عن عشقه، بشكل منطقي، لفكرة الغباء اللحظي. ويتساءل بشكل فيه من الجدية، عن ما إذا كان الحب مرضًا شنيعًا يصيب الإنسان ويعطل ممارسته لذاته، ويطلب من سقراط النجدة بحكمته!.

الموت

ينتقل زوسكند بنا من الحب، إلى الموت بالقول: “إذا كان بوسعنا الدردشة بحيوية عن الحب، فليس هناك ما يقال عن الموت، إنه يشل قدرتنا على الكلام”. وبفكرة فلسفية يقدم سؤالًا مغلقًا على ذاته، فيتساءل: هل الموت موضوع، أو أنه اللا موضوع في ذاته؟.

ويواصل الأسئلة الملغومة، التي تنفجر في الدماغ، لتحرك أسرار المعرفة، فيسأل: الحب والموت ضدان أم هما رفيقان؟ ويتناول ما حاول الكتاب والفلاسفة عرضه من تقريب للموت والحب، فيقول ستاندال: “الحب الحقيقي يجعل فكرة الموت مألوفة، خفيفة وليس فيها ما يفزع، يصبح الموت موضوع موازنة، هو الثمن الذي يقبل الإنسان بدفعه، لقاء أشياء كثيرة”.

إنّ تناول زوسكند للموت بحيث يكون الخلاص الذي يلجأ إليه العاشق للتغلب على آلام الحب، لهو فلسفة غريبة، كمن يكشف الستار عن السماء للمرة الأولى.

فراشة

ويذهب زوسكند إلى فكرة البحث عن الحب في أنقى صيغة له، ويحققها الموت! ويفرق زوسكند بين كلايست الذي كان مهووسًا بفكرة الانتحار الثنائي، مع عشيقته، وبين فرتر الذي فضل الموت على فراق حبيبته. ويخلص إلى أن من اقتدى بفرتر، هو الضعيف الذي لا يستحق أفضل من هذا الموت، أما كلايست فكان يمتلك من القوة ما فيه من الاستهجان من قبل غوته، لكنه بعد سنوات عبر عن فتنته بفكرة الفراشة التي تنجذب دون مقاومة لمصدر النار فتسقط ميتة.

الإنسان الأكمل

وانطلق زوسكند من معياره للتفريق بين يسوع الناصري بحبه البرية جمعاء، ورغبته في إرساء مبادئه للجميع ومحاولته إظهار قدرته لإحياء الميت وإعادته للحياة، ليحقق الإذهال للجميع ويحزبهم لحزبه، وبين أوروفيوس الذي أحب يوريدوس فقط في الأسطورة الإغريقية، والذي نزل إلى عالم الموتى السفلي، ليعيد حبيبته، واعتبر أوروفيوس الأقرب إلى الإنسان الأكمل.

في كتاب زوسكند سيجد ضالته، من تغويه الأفكار الفلسفية، والطروحات المنبتة للعشب داخل العقل، هو طرح، رغم أنه قصير، إلا أنه يحوي من المعرفة ما يزيد من النفس الإنسانية نورًا، وحيرة في الوقت ذاته.