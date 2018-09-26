“اليابان” ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب الـ 37

اختارت هيئة الشارقة للكتاب في دولة الإمارات، اليابان ضيف شرف الدورة الـ37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مركز “إكسبو” الشارقة.

وينظم جناح اليابان في المعرض العديد من الفعاليات والورش احتفاءً باللقب، إلى جانب عقد العديد من الندوات والحواريات الأدبية والإبداعية المتنوعة لنخبة من الأدباء والفنانين اليابانيين.

وتحفل الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل يضم العديد من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، والأمسيات الشعرية، فضلًا عن حفلات تواقيع الكتب، التي تتيح لزوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتّاب العرب.