أيمن زيدان يوقع “تفاصيل” بين جمهوره (صور)

وقع الفنان السوري أيمن زيدان على كتابه الثالث “تفاصيل” في حفل تم تنظيمه ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري في مكتبة الأسد.

وحضر حفل التوقيع جمهور غفير وعدد من الفنانين منهم، نادين خوري وعلاء قاسم ووائل زيدان ومازن عباس.

وقال زيدان لـ “إرم نيوز” إن الكتاب يتحدث عن لحظات مقتطعة من طفولته وشبابه في خطى تشبه حالة الشباب المنتمين إلى أسر متوسطة رصد فيها مرحلة مرّ بها لينتقل من الخطّ الذاتي إلى الموضوعي والعام.

وأضاف أن كتابه تحدث عن دمشق وعن قريته وتفاصيلها، بالإضافة إلى لحظات مقتطعة من زمن كان فيه البسطاء يفرحون ويحلمون من خلال قصة شاب كان حلمه أن يصبح فنانًا ودافع عن حلمه وحياته التي يريدها.

وأشار إلى أنه توقف عند نهاية الكتاب عندما توقف مخزون الإلهام لديه.

وحول الفارق بين الكتابة الأدبية والكتابة للسينما أو المسرح أوضح زيدان أن هذا النوع من الكتابة يأتي صادقًا مختلفًا وبعيدًا عن الخيال، والشق الفني في هذا النوع من الكتابة هو إعادة إنتاج لحقائق عاشها.

وحول ابتعاده عن التمثيل في الدراما التلفزيونية أكد أنه لم يبتعد إنما ينتظر ما يشجعه خاصة وأن ما رآه من احتفاء جماهيري يجعل مسؤوليته التي يحملها أكبر بكثير، فهو لاينظر إلى الاحتفاء إلا من بوابة المسؤولية واحترام الجمهور.