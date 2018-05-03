انطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب في رام الله

انطلقت، اليوم الخميس، الدورة الـ11 لمعرض فلسطين الدولي للكتاب، في مدينة رام الله، بمشاركة 500 دار نشر عربية ودولية.

ويستمر المعرض حتى يوم 13 من شهر أيار/ مايو الجاري، تحت شعار “فلسطين الوطن .. القدس العاصمة”.

وتتخلله عشرات الفعاليات والندوات، التي تتوزع في معظم محافظات الضفة الغربية.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، في كلمته على هامش المعرض، إنه تم اعتماد القدس شرف المعرض.

ولفت إلى أن قبة عملاقة ترمز للقدس تتوسط المعرض، بداخلها كتاب عملاق سيكون متاحًا لكل من يزور المعرض، ليدّون عليه ما يريد من رسائل للمدينة المقدسة.

كما جرى تخصيص جناح للأطفال؛ للحديث عن انتفاضة الحجارة في عام 1987، تحت عنوان “الولد الفلسطيني”، تكريمًا للشاعر الراحل أحمد دحبور.

ووفق الوزير، فإنّ فعاليات المعرض تغطي جوانب مختلفة من الإبداع الفلسطيني، منها ما له علاقة بالتاريخ والاقتصاد والذاكرة والأدب.

وفي ذات الصدد، أدان بسيسو منع السلطات الإسرائيلية للعشرات من الكتّاب والأدباء والأكاديميين من غزة، من المشاركة في فعاليات المعرض.

ورأى في ذلك “خرقًا لأبسط حقوق الإنسان بالتنقل، ويعكس عقلية الاحتلال في الإمعان بمحاربة الفعل الثقافي الفلسطيني”.