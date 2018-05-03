لأول مرة.. رفع الحظر عن مليون كتاب سيئ السمعة في جامعة “كامبريدج”

في سابقة تُعد الأولى من نوعها، أزالت إدارة جامعة “كامبريدج” الحظر المفروض على مليون كتاب، ساد الاعتقاد أن مضمونها غامض وسيئ السمعة، حيث عرضتها أمام العامة، في معرض افتتحته أمس الأربعاء داخل حرمها الجامعي.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فقد شاع لسنوات الطويلة أن الكتب تحوي قصصًا إباحيةً من العصر الفيكتوري، ولكنه تبيّن أنها عبارة عن أولى طبعات الروائيين البريطانيين، أمثال كلايف ستابليس لويس والذي عاش في العصور الوسطى.

ومن بين الكتب، رواية “كازينو رويال” أولى مؤلفات إيان فليمينغ صاحب كتاب “جيمس بوند”، حيث صدرت في العام 1953م، وكتب طبخ من العصر الفيكتوري، وغيرها.

من جانبه، شرح ليام سيمز أخصائي كتب نادرة في مكتبة جامعة “كامبريدج”، أن هذه المجموعة أُخفيت في برج الجامعة، ولم تعرض في المكتبة الرئيسة لأنها غير أكاديمية، مبينًا أنه تم الاحتفاظ بها كجزء من السجل الوطني المطبوع، والتي تعد كنوز الأدب البريطاني.