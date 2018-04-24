“حرب الكلب الثانية” لإبراهيم نصر الله تفوز بجائزة البوكر 2018 (فيديو)

فازت رواية “حرب الكلب الثانية”، للروائي الأردني إبراهيم نصر الله بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر“، بحسب ما أُعلن خلال حفل أُقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

وتضمنت القائمة القصيرة للدورة العاشرة للمسابقة 6 روايات من: العراق، والسودان، وفلسطين، والسعودية، والأردن، وسوريا.

وضمّت القائمة روايات:”زهور تأكلها النار” للسوداني أمير تاج السر، و”ساعة بغداد” للعراقية شهد الراوي، و”وإرث الشواهد” للفلسطيني وليد الشرفا، و”الحالة الحرجة للمدعو ك” للسعودي عزيز محمد، و”حرب الكلب الثانية” للأردني إبراهيم نصر الله، و”الخائفون” للسورية ديمة ونوس.

وتختص الجائزة العالمية للرواية العربية بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن، بينما تمولها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الإمارات.